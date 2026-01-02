Letterboxd Wrapped: veja como acessar seu resumo de filmes de 2025

Agente Secreto: filme brasileiro figura entre os principais lançamentos de 2025 e é considerado uma promessa para o Oscar. (Vitrine Filmes/Divulgação)
Publicado em 2 de janeiro de 2026 às 18h44.
Depois das retrospectivas de música e redes sociais, chegou a vez dos filmes. O Letterboxd passou a liberar o Wrapped 2026, resumo anual dos hábitos cinematográficos dos usuários ao longo do ano.
Diferentemente de outras plataformas, o relatório não aparece automaticamente no aplicativo e é enviado por e-mail aos cadastrados.
O envio do Wrapped ocorre de forma gradual. A primeira rodada começou nesta sexta-feira, 2, enquanto um lançamento mais amplo para toda a comunidade está previsto para 12 de janeiro.
Para receber o resumo, é necessário ter registrado ao menos dez filmes ao longo de 2026.
O resumo anual é enviado para o endereço de e-mail associado à conta. Caso a mensagem ainda não tenha chegado, a orientação é aguardar, pois os envios não ocorrem simultaneamente para todos os usuários.
No Wrapped, o usuário encontra informações como:
Os dados são calculados com base nos filmes registrados, e não apenas marcados como “assistidos”.
Usuários que marcaram filmes apenas como “assistidos” podem ver números abaixo do esperado no Wrapped. O Letterboxd permite corrigir isso por meio da importação de dados.
Veja como ajustar:
Após a atualização, os dados passam a ser considerados no cálculo do resumo anual.