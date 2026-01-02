Letterboxd Wrapped: veja como acessar seu resumo de filmes de 2025

Depois das retrospectivas de música e redes sociais, chegou a vez dos filmes. O Letterboxd passou a liberar o Wrapped 2026, resumo anual dos hábitos cinematográficos dos usuários ao longo do ano.

Diferentemente de outras plataformas, o relatório não aparece automaticamente no aplicativo e é enviado por e-mail aos cadastrados.

O envio do Wrapped ocorre de forma gradual. A primeira rodada começou nesta sexta-feira, 2, enquanto um lançamento mais amplo para toda a comunidade está previsto para 12 de janeiro.

Para receber o resumo, é necessário ter registrado ao menos dez filmes ao longo de 2026.

Como acessar o Letterboxd Wrapped 2026?

O resumo anual é enviado para o endereço de e-mail associado à conta. Caso a mensagem ainda não tenha chegado, a orientação é aguardar, pois os envios não ocorrem simultaneamente para todos os usuários.

No Wrapped, o usuário encontra informações como:

número de filmes registrados no ano;

quantidade de avaliações feitas;

total de horas assistidas;

ator mais visto;

diretor mais visto;

semana e dia da semana com mais filmes assistidos.

Os dados são calculados com base nos filmes registrados, e não apenas marcados como “assistidos”.

Como corrigir dados se o Wrapped aparecer incorreto?

Usuários que marcaram filmes apenas como “assistidos” podem ver números abaixo do esperado no Wrapped. O Letterboxd permite corrigir isso por meio da importação de dados.

Veja como ajustar:

exporte seus dados na página de configurações do site;

abra o arquivo ratings.csv ou watched.csv;

renomeie a coluna “Data” para “Data de visualização”;

importe o arquivo ajustado na área de importação da conta;

revise títulos e datas antes de confirmar.

Após a atualização, os dados passam a ser considerados no cálculo do resumo anual.