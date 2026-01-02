Pop

CINEMATV E STREAMINGMÚSICACURIOSIDADESREALITIESCELEBRIDADES

Letterboxd Wrapped: veja como acessar seu resumo de filmes de 2025

Relatório é um resumo anual dos hábitos cinematográficos dos usuários ao longo de 2025

Agente Secreto: filme brasileiro figura entre os principais lançamentos de 2025 e é considerado uma promessa para o Oscar. (Vitrine Filmes/Divulgação)

Agente Secreto: filme brasileiro figura entre os principais lançamentos de 2025 e é considerado uma promessa para o Oscar. (Vitrine Filmes/Divulgação)

Vanessa Loiola
Vanessa Loiola

Redatora

Publicado em 2 de janeiro de 2026 às 18h44.

Depois das retrospectivas de música e redes sociais, chegou a vez dos filmes. O Letterboxd passou a liberar o Wrapped 2026, resumo anual dos hábitos cinematográficos dos usuários ao longo do ano.

Diferentemente de outras plataformas, o relatório não aparece automaticamente no aplicativo e é enviado por e-mail aos cadastrados.

O envio do Wrapped ocorre de forma gradual. A primeira rodada começou nesta sexta-feira, 2, enquanto um lançamento mais amplo para toda a comunidade está previsto para 12 de janeiro.

Para receber o resumo, é necessário ter registrado ao menos dez filmes ao longo de 2026.

Como acessar o Letterboxd Wrapped 2026?

O resumo anual é enviado para o endereço de e-mail associado à conta. Caso a mensagem ainda não tenha chegado, a orientação é aguardar, pois os envios não ocorrem simultaneamente para todos os usuários.

No Wrapped, o usuário encontra informações como:

  • número de filmes registrados no ano;
  • quantidade de avaliações feitas;
  • total de horas assistidas;
  • ator mais visto;
  • diretor mais visto;
  • semana e dia da semana com mais filmes assistidos.

Os dados são calculados com base nos filmes registrados, e não apenas marcados como “assistidos”.

Como corrigir dados se o Wrapped aparecer incorreto?

Usuários que marcaram filmes apenas como “assistidos” podem ver números abaixo do esperado no Wrapped. O Letterboxd permite corrigir isso por meio da importação de dados.

Veja como ajustar:

  • exporte seus dados na página de configurações do site;
  • abra o arquivo ratings.csv ou watched.csv;
  • renomeie a coluna “Data” para “Data de visualização”;
  • importe o arquivo ajustado na área de importação da conta;
  • revise títulos e datas antes de confirmar.

Após a atualização, os dados passam a ser considerados no cálculo do resumo anual.

Acompanhe tudo sobre:Filmes

Mais de Pop

Quem sobrevive e quem morre no final de 'Stranger Things'?

O spin-off misterioso de 'Stranger Things': o que se sabe até agora

Carnaval 2026: saiba se evento nacional é feriado ou ponto facultativo

'Tales From 85': o que se sabe sobre o spin off de 'Stranger Things'

Mais na Exame

Economia

Mega da Virada arrecada R$ 3,05 bilhões e destina R$ 1,1 bi ao governo

Mercados

Ibovespa fecha primeiro pregão do ano em baixa; frigoríficos lideraram perdas

Ciência

Como essa IA chinesa ajuda médicos a detectarem câncer letal

Pop

Quem sobrevive e quem morre no final de 'Stranger Things'?