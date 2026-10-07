Com NBA, Nestlé fecha sua maior parceria global no esporte

Nestlé e NBA: acordo levará Nescau, Milo e Nesquik a 21 mercados em quatro continentes (Imagem gerada por IA/EXAME)
Repórter de Marketing
Publicado em 7 de outubro de 2026 às 12h19.
A Nestlé firmou acordo plurianual com a liga americana de basquete NBA para tornar as marcas de bebidas Milo, Nescau e Nesquik parceiras oficiais em 21 mercados de quatro continentes a partir de janeiro de 2027. Segundo a Nestlé, sua maior colaboração internacional de marca prevê programas juvenis, experiências para torcedores, ações no varejo e promoções em embalagens.
A Nestlé quer usar a NBA como uma plataforma global para aproximar três de suas marcas de bebidas do público jovem. A companhia fechou um acordo plurianual com a liga americana de basquete que transforma Milo, Nescau e Nesquik em parceiros oficiais da NBA em 21 mercados de quatro continentes.
A parceria começa em janeiro de 2027 e, segundo a própria Nestlé, trata-se de sua maior colaboração internacional de marca até hoje.
“Junto com a NBA, usaremos o poder do basquete para nos conectar com consumidores em grande escala, criar experiências localmente relevantes e inspirar mais jovens e famílias a se movimentarem e aproveitarem o jogo”, explica Liberato Milo, vice-presidente sênior e chefe da Unidade Estratégica de Negócios de Confeitaria e Snacks da Nestlé.
Em comunicado, a companhia diz que o acordo prevê a presença das marcas em programas de formação de jovens atletas, experiências para torcedores e ações de varejo.
“Há décadas, nossas marcas acreditam no poder do esporte para extrair o melhor das pessoas. Dos programas esportivos Milo e Nescau às parcerias e iniciativas da Nesquik com atletas, vimos como o esporte pode energizar as pessoas, construir confiança e criar hábitos saudáveis”, diz o vice-presidente.
A escolha do basquete se encaixa em uma estratégia mais ampla da Nestlé para concentrar esforços de marketing em plataformas globais capazes de ser adaptadas aos mercados locais. A empresa afirma que pretende trabalhar com um número menor de grandes plataformas internacionais, em vez de iniciativas isoladas por país.
Entre as propriedades envolvidas no acordo estão:
Também estão previstas promoções em embalagens, distribuição de ingressos e produtos licenciados.
O movimento também acompanha uma disputa crescente das empresas pela atenção das gerações mais jovens. Com a NBA, a Nestlé deve atingir pelo menos 2,5 milhões de jovens, segundo informações de executivos globais da empresa.
A estratégia de usar o esporte como plataforma de marca não é inédita para a companhia. Em 2025, a Nestlé transformou o KitKat no chocolate oficial da Fórmula 1, em um acordo inicialmente lançado na América Latina e expandido globalmente em 2026.
No Brasil, a marca ativou a parceria no Grande Prêmio de São Paulo e manteve o patrocínio do piloto Gabriel Bortoleto, que estreou na categoria em 2025.
O Brasil também está entre os 20 países que receberão a parceria com a NBA desde o início, ao lado de mercados como Estados Unidos, México, Austrália, Canadá, França, Alemanha, Itália, Reino Unido, Indonésia e Vietnã. As Filipinas serão incorporadas ao acordo em outubro de 2027.
Em 2026, a liga estimava que sua comunidade brasileira era de cerca de 57 milhões de fãs, colocando o país entre os cinco mercados prioritários da NBA no mundo.
A parceria entre a companhia Nestlé e a liga americana de basquete NBA começa em janeiro de 2027. As Filipinas serão incorporadas ao acordo em outubro do mesmo ano.
As marcas de bebidas Milo, Nescau e Nesquik serão parceiras oficiais da NBA. O acordo plurianual abrange 21 mercados de quatro continentes.
Segundo a Nestlé, o acordo prevê programas de formação de jovens atletas, experiências para torcedores, ações de varejo, promoções em embalagens e distribuição de ingressos e produtos licenciados. A parceria também envolve iniciativas como Jr. NBA/Jr. WNBA, NBA Basketball School, NBA 3X, NBA Global Games e NBA House.
A Nestlé deve alcançar pelo menos 2,5 milhões de jovens com a parceria, segundo informações de executivos globais da companhia.
O Brasil está entre os 20 países que receberão a parceria desde o início. Em 2026, a NBA estimava que sua comunidade brasileira reunia cerca de 57 milhões de fãs, o que colocava o país entre os cinco mercados prioritários da liga no mundo.
A Nestlé afirma que pretende concentrar seus esforços de marketing em um número menor de grandes plataformas internacionais, com ações adaptadas aos mercados locais. A companhia já adotou estratégia semelhante ao transformar a marca de chocolate KitKat no chocolate oficial da Fórmula 1 em 2025.