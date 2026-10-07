Com NBA, Nestlé fecha sua maior parceria global no esporte

RESUMO ＋ A Nestlé firmou acordo plurianual com a liga americana de basquete NBA para tornar as marcas de bebidas Milo, Nescau e Nesquik parceiras oficiais em 21 mercados de quatro continentes a partir de janeiro de 2027. Segundo a Nestlé, sua maior colaboração internacional de marca prevê programas juvenis, experiências para torcedores, ações no varejo e promoções em embalagens.

A Nestlé quer usar a NBA como uma plataforma global para aproximar três de suas marcas de bebidas do público jovem. A companhia fechou um acordo plurianual com a liga americana de basquete que transforma Milo, Nescau e Nesquik em parceiros oficiais da NBA em 21 mercados de quatro continentes.

A parceria começa em janeiro de 2027 e, segundo a própria Nestlé, trata-se de sua maior colaboração internacional de marca até hoje.

“Junto com a NBA, usaremos o poder do basquete para nos conectar com consumidores em grande escala, criar experiências localmente relevantes e inspirar mais jovens e famílias a se movimentarem e aproveitarem o jogo”, explica Liberato Milo, vice-presidente sênior e chefe da Unidade Estratégica de Negócios de Confeitaria e Snacks da Nestlé.

Ampla exposição de marca

Em comunicado, a companhia diz que o acordo prevê a presença das marcas em programas de formação de jovens atletas, experiências para torcedores e ações de varejo.

“Há décadas, nossas marcas acreditam no poder do esporte para extrair o melhor das pessoas. Dos programas esportivos Milo e Nescau às parcerias e iniciativas da Nesquik com atletas, vimos como o esporte pode energizar as pessoas, construir confiança e criar hábitos saudáveis”, diz o vice-presidente.

A escolha do basquete se encaixa em uma estratégia mais ampla da Nestlé para concentrar esforços de marketing em plataformas globais capazes de ser adaptadas aos mercados locais. A empresa afirma que pretende trabalhar com um número menor de grandes plataformas internacionais, em vez de iniciativas isoladas por país.

Entre as propriedades envolvidas no acordo estão:

Jr. NBA/Jr. WNBA;

NBA Basketball School;

Jr. NBA/Jr. WNBA Coaches Academies;

Her Time To Play;

NBA 3X;

NBA Global Games;

NBA House.

Também estão previstas promoções em embalagens, distribuição de ingressos e produtos licenciados.

Esporte como plataforma de marca

O movimento também acompanha uma disputa crescente das empresas pela atenção das gerações mais jovens. Com a NBA, a Nestlé deve atingir pelo menos 2,5 milhões de jovens, segundo informações de executivos globais da empresa.

A estratégia de usar o esporte como plataforma de marca não é inédita para a companhia. Em 2025, a Nestlé transformou o KitKat no chocolate oficial da Fórmula 1, em um acordo inicialmente lançado na América Latina e expandido globalmente em 2026.

No Brasil, a marca ativou a parceria no Grande Prêmio de São Paulo e manteve o patrocínio do piloto Gabriel Bortoleto, que estreou na categoria em 2025.

Brasil entre mercados prioritários

O Brasil também está entre os 20 países que receberão a parceria com a NBA desde o início, ao lado de mercados como Estados Unidos, México, Austrália, Canadá, França, Alemanha, Itália, Reino Unido, Indonésia e Vietnã. As Filipinas serão incorporadas ao acordo em outubro de 2027.

Em 2026, a liga estimava que sua comunidade brasileira era de cerca de 57 milhões de fãs, colocando o país entre os cinco mercados prioritários da NBA no mundo.