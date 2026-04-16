Batman entra no universo Lego com mais um jogo para PlayStation; veja trailer

O título Absolute Batman, da DC Comics, amplia a presença do personagem para além dos quadrinhos e passa a integrar o universo dos videogames e dos produtos licenciados. As versões Absolute de Batman e Mulher-Gato agora fazem parte do jogo Lego Batman: Legacy of the Dark Knight.

Os personagens, criados pelo roteirista Scott Snyder e pelo artista Nick Dragotta, estreiam em formato digital no jogo desenvolvido pela TT Games em parceria com a Warner Bros. Games. O lançamento está previsto para 19 de maio em acesso antecipado e para 22 de maio na versão geral. Esta é a primeira vez que as versões Absolute aparecem em formato de tela fora das páginas dos quadrinhos - isso após começarem a ser exploradas também em produtos como vestuário e figuras de ação.

Como é o jogo

O jogo acompanha a jornada de Bruce Wayne até se tornar o herói de Gotham City, combinando referências de décadas de filmes, séries, quadrinhos e games do Batman, além do humor característico dos jogos LEGO. Os jogadores podem escolher diferentes skins do Batman, da Mulher-Gato e de outros personagens, representando distintas fases da história do Cavaleiro das Trevas.

A inclusão de Absolute Batman e Absolute Mulher-Gato, personagens lançados no fim de 2024 com a linha Absolute da DC, reflete o sucesso comercial dos quadrinhos. Desde a estreia, a linha já vendeu cerca de 12 milhões de unidades, com Absolute Batman respondendo por aproximadamente um terço desse total. O desempenho contribuiu para que a DC ultrapassasse a Marvel em participação de mercado pela primeira vez neste século, segundo o Hollywood Reporter.

O jogo promete combates com sequências de golpes fluidas, finalizações exageradas e o uso de diversos equipamentos, como batarangues, Batclaw, lançadores de gancho, Batglider, além de diferentes modelos do Batmóvel e da Batmoto. Outros personagens contam com itens próprios, como o spray de espuma de Jim Gordon, o chicote da Mulher-Gato e os dispositivos de Robin, Asa Noturna e Batgirl.

Os jogadores poderão explorar Gotham City, com cenários como Ace Chemicals, Jardim Botânico de Gotham, Torre Wayne e Asilo Arkham, além da Batcaverna, onde será possível exibir troféus e recompensas.

Lego Batman: Legacy of the Dark Knight estará disponível para PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC (Steam e Epic Games Store), com lançamento posterior previsto para o Nintendo Switch 2. A classificação indicativa é para maiores de 10 anos.

Lego se junta a Star Wars e lança nova coleção

Com Star Wars novamente em evidência na cultura pop, em razão do lançamento previsto de “The Mandalorian & Grogu” em maio, a Lego anunciou uma nova coleção de conjuntos inspirados na franquia, que incorpora a tecnologia Smart Play, recém-desenvolvida pela fabricante de brinquedos.