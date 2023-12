Laudo aponta causa de morte de fã de Taylor Swift em show no Rio

Ana Clara Benevides, uma fã de Taylor Swift, faleceu devido a exaustão causada pelo calor durante o primeiro show da cantora no Rio de Janeiro, apontou o laudo necroscópico revelado nesta quarta-feira, 27.

A tragédia ocorreu no show inaugural da The Era Tour no Rio, em 17 de novembro, no estádio Nilton Santos. Naquela ocasião, a cidade registrou temperaturas extremas, alcançando até 60ºC. Ana Clara, de 23 anos, viajou de Mato Grosso do Sul para o Rio, onde passou o dia aguardando na fila para entrar no estádio. No entanto, ela passou mal no início da apresentação e não resistiu.

Após o falecimento da jovem, a Delegacia de Piedade solicitou uma perícia no corpo dela. O laudo concluiu que Ana Clara foi exposta a um calor intenso e difuso no ambiente.

A exposição ao calor foi de forma indireta, originada pela fonte solar, resultando em um quadro clínico de exaustão térmica com choque cardiovascular e sérios danos pulmonares, levando à morte súbita.

Um laudo preliminar já havia indicado pequenas hemorragias nos pulmões, que foi confirmado mais tarde por meio do documento oficial.

Além disso, Ana Clara apresentava congestão polivisceral, indicando a parada de múltiplos órgãos. Um inquérito foi iniciado para apurar as responsabilidades sobre a morte da jovem, com os organizadores do evento devendo prestar depoimento em breve.

A família enfrentou dificuldades para transportar o corpo de Ana Clara do Rio de Janeiro para o Mato Grosso do Sul. Em um gesto de solidariedade, alguns fãs de Taylor Swift se uniram e organizaram uma vaquinha para cobrir os custos, arrecadando um total de R$ 30 mil por meio de financiamento coletivo. Adriana Benevides, mãe da estudante, expressou sua gratidão pela ajuda e informou que o dinheiro restante, após as despesas, será doado a instituições de caridade.

Em nota à EXAME, a Tickets For Fun (T4F), organizadora do evento, se manifestou sobre a morte de Ana Clara Benevides durante o show de Taylor Swift no Rio de Janeiro.

“A T4F seguiu todas as melhores práticas de organização de eventos, incluindo todas as exigências das autoridades, distribuiu milhares de copos de água e permitiu a entrada com copos de água descartáveis sem qualquer limitação de quantidade no dia do show. A empresa reitera, como tem feito desde o ocorrido, que lamenta profundamente a perda de Ana Clara. Ela foi prontamente atendida por socorristas e encaminhada em ambulância UTI, acompanhada por médicos até o hospital para que pudesse receber atendimento. A empresa segue prestando todas as informações solicitadas pelos órgãos públicos e colabora com as autoridades na investigação em curso. Em mais de 40 anos de atuação, a empresa nunca havia registrado um episódio trágico como o ocorrido no Engenhão, decorrente de fator climático”.

O que é exaustão térmica

A exaustão térmica resulta da perda excessiva de eletrólitos e líquidos devido ao calor intenso, causando uma redução no volume sanguíneo. Isso ocorre quando a temperatura ambiente é igual ou superior à temperatura corporal normal, entre 36º C e 37,2º C, levando o organismo a suar para evitar o superaquecimento. Por outro lado, em condições de calor extremo, o suor excessivo pode provocar desidratação, resultando na perda de líquidos.

Durante esse processo, além da diminuição do volume sanguíneo, há um aumento na sua viscosidade, fazendo com que o coração precise exercer mais força para bombear o sangue pelo corpo. Esses fatores podem causar danos graves ao coração e a diversos outros órgãos.

A exaustão térmica é uma das principais complicações do calor excessivo. Em estágios iniciais, quando o sistema de regulação da temperatura corporal ainda está funcionando normalmente, ela pode se manifestar por meio de sintomas como tontura, náuseas, vômito, desmaios, pulso fraco e rápido.

Por isso, são necessários cuidados como: reposição de líquidos e evitar a exposição ao calor extremo. Caso contrário, o sistema de termorregulação do corpo pode falhar, levando a problemas mais graves.

Para prevenir a exaustão térmica, é importante manter a hidratação durante os dias mais quentes. Manter a urina incolor indica uma hidratação adequada, enquanto a cor amarela sugere falta de água no corpo. É recomendável ter uma alimentação leve, com ingestão de saladas, frutas e legumes, e evitar o consumo de bebidas alcoólicas, pois o álcool pode aumentar a perda de água do organismo, apesar de parecer refrescante.