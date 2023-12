Mesmo com calor, Inmet alerta para chuvas no Norte e tempestade no Sudeste; veja previsão

O fim de semana do Natal foi de calorão, com muitos avisos para chuvas. Segundo projeções do Inmet, esse cenário deve se manter até o final da semana. O instituto alerta para perigo de tempestade em partes do Sudeste e chuvas intensas no Amazonas e no Pará.

Partes do Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo devem enfrentar tempestades até às 3h da quarta-feira, segundo o Inmet. As capitais, porém, não fazem parte da região afetada. O alerta de perigo indica chuva entre 30 e 60 mm/h, ventos intensos (60-100 km/h), e queda de granizo. Também há risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e de alagamentos.

A capital fluminense deve escapar do aviso, e o dia deve ser de muito calor, mas ainda com chuva na parte da manhã. A máxima pode chegar até 32°C e a mínima deve ficar em torno de 22°C. A noite e a tarde da quarta-feira serão nubladas.

Já Belo Horizonte e Vitória devem enfrentar muitas nuvens com pancadas de chuva e trovoadas isoladas ao longo do dia. O calor se mantém nas duas cidades, com máxima de 30°C e mínima de 20°C para a capital mineira, e 24°C para a capixaba.

O Inmet prevê que chuvas intensas devem atingir o Amazonas, o Pará e o norte do Mato Grosso do Sul até às 10h da quarta-feira. O aviso de perigo indica chuva entre 30 e 60 mm/h, ventos intensos (60-100 km/h), risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.

Assim como o alerta no Sudeste, as chuvas intensas não devem chegar às capitais dos estados afetados. Mesmo assim, Manaus, Belém e Cuiabá devem passar por muitas nuvens com pancadas de chuva e trovoadas isoladas na quarta-feira. Nas três cidades, as temperaturas devem ultrapassar os 30°C.

Em diversos estados do país, o Inmet alerta para perigo potencial de chuvas intensas. As regiões em amarelo devem passar por chuva entre 20 e 30 mm/h, ventos intensos (40-60 km/h), baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas. O alerta vale até às 10h da quarta-feira.

Ciclone extratropical no Rio Grande do Sul

Segundo a MetSul Meteorologia, o ciclone extratropical se afasta da costa, o que impulsiona ar mais seco para o Rio Grande do Sul. Assim, nos próximos dias, o sol aparece e predomina no território gaúcho, inclusive com amplos períodos de céu claro.

O restante da semana terá vários dias com sol e instabilidade. Já as temperaturas estarão mais baixas para os padrões climatológicos da virada de ano.

A previsão do MetSul indica que os dias mais quentes da semana serão a quinta e a sexta-feira, quando a temperatura deve passar dos 35ºC no Rio Grande do Sul. Na parte da tarde, as máximas podem atingir valores tão altos quanto 37ºC a 38ºC em cidades, como dos vales e do Noroeste.

De sexta para sábado, pode se formar chuva em muitas regiões do estado, e que poderá ser forte em diversas localidades como consequência de uma frente fria, com a possibilidade de temporais.