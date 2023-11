Taylor Swift: saiba quem foi Ana Benevides, fã que morreu em show

Enquanto Ana Clara Benevides Machado, de 23 anos, aguardava o início do show da ídola Taylor Swift no Estádio Nilton Santos, a mãe Adriana aguardava fotos e vídeos para compartilharem a alegria da realização do maior objetivo da jovem. Ela tentava contato por celular com a filha, mas sem sucesso, devido à instabilidade da internet no local cheio. As fotos e vídeos não vão chegar, sequer foi um dia feliz para a família. Ana Benevides morreu nesta sexta-feira, ainda durante o horário da apresentação de Taylor, após passar mal devido ao forte calor no Rio de Janeiro.

— A Ana estava há mais de um mês mandando fotos de looks dela para todos nós. 'Falta pouco para ver minha loirinha', ela falava. Então a mãe dela estava esperando muito as fotos e os vídeos do show. Elas eram muito amigas, não era daquelas filhas que não desabafam com a mãe. A mãe a apoiava muito — contou Emiliane Félix, de 22 anos, amiga de Ana.

Querida por todos: pais e amigos sentem

Adriana foi informada, mais tarde, do falecimento da filha por uma amiga que foi com ela ao show de Taylor. Segundo Emiliane, Ana era filha de pais separados, mas muito unida a eles. Tentava convencer recentemente a mãe, moradora do município de Sonora, em Mato Grosso, a morar com ela, a 35 km dali, em Rondonópolis, onde estudava Psicologia. Foi o pai quem a presentou com a passagem aérea para o Rio, a fim de ver o show da cantora pop, por exemplo. O irmão mais velho, Marcos, morava distante. Mas o sobrinho, filho dele, de 9 anos, era o xodó de Ana.

— A família sempre foi muito amorosa com ela. Faziam de tudo para ver o sorriso da Ana. Ontem, eu fui até a casa da mãe dela e ela chorou, falando que a Ana morreu realizando o sonho da vida. Ela ainda conseguiu ver a Taylor cantando duas músicas — disse Emiliane.

Era impossível conhecer Ana e não saber de sua paixão pela cantora, alimentada há mais de 10 anos. Em suas redes sociais, ela postava homenagens como "Taylor tem letra de médico pois ela sempre cura onde dói", como legenda a uma foto de escritos da diva pop. No último dia 7, no X (antigo Twitter), publicou: "Não sei qual vai ser meu propósito de vida depois que eu ver a Taylor". Para Emiliane, ela ainda ia fazer bem a muita gente, como amiga e psicóloga.

Como amiga, recebeu já diversas homenagens: "Você foi embora jovem, mas tocou o coração de todos que tiveram a oportunidade de te conhecer", publicou Clara Machado. "Vá em paz, meu bem, nunca será esquecida. Sinto tanto", lamentou Jadeir Kelvin. "Desde que nos conhecemos, sempre tive um grande carinho por ti. Essa despedida vai ser difícil, viver longe de você fisicamente vai ser muito dolorido", escreveu Giovani Vieira. "Te amo pra sempre! Obrigada por tudo! Sem dúvidas uma das melhores pessoas que já conheci", compartilhou Pedro Henrique.

Psicologia: amava ser 'tia da creche' e da Atlética

Ela se tornaria psicóloga no começo do ano que vem, pela Universidade Federal de Rondonópolis (UFR).

— Ela estava no último período da faculdade. Estagiava em uma creche com crianças e se chamava de 'tiazinha da creche'. Amava. Ainda ia decidir a área na qual ia seguir, mas a Psicologia era o sonho da vida dela — afirmou Emiliane.

A faculdade não foi só um ambiente de estudos, porém. Ela era diretora da Atlética Vanalha, organizava festas e se maquiava até de roxo para combinar tudo, como uma grande entusiasta. Na internet, a entidade esportiva construída pelos estudantes de seu curso foi uma das primeiras a saudar Ana. "É com profundo pesar que lamentamos a perda da nossa diretora Ana Clara Benevides, que partiu deixando um enorme vazio em nossos corações. Nossa sinceras condolências à família e amigos neste momento difícil, que encontre conforto nas lembranças e no amor que ela deixou como legado", diz a publicação.

Emiliane acompanhava de longe essa atuação estudantil animada. Apesar de se conhecerem há mais de 10 anos, as duas ficaram mais amigas em 2020, durante a pandemia da Covid-19, ao montarem um grupo para se divertirem no jogo virtual Among Us. A pandemia acabou, a rotina voltou a ser corrida. Morando em Sonora, Emiliane só a via esporadicamente, quando Ana saía de Rondonópolis para visitar a mãe e a antiga cidade. Mas se falavam todos os dias através de uma janela no Whatsapp, mantida com outras três amigas, inclusive emprestando os ouvidos para Ana elogiar Taylor.

Gato morreu este mês: 'Benji', como o da cantora

Swift era uma inspiração. Tanto que, há cerca de um ano, quando adotou um novo gatinho, Ana resolveu batizá-lo com o apelido do pet da cantora: Benji (do nome Benjamin Button).

Ana era amante de gatos. Antes de Benji, cuidava do Pitu, que tinha falecido há um ano. Logo em seguida, integrou Benji à família. Foram eles, aliás, os motivos das únicas tristezas que Emiliane viu a amiga transmitir nesta vida:

— A Ana estava sempre alegre. A gente nunca via triste ou reclamando de algo. As únicas vezes foram quando os gatinhos delas morreram. Ela era muito apegada.

Benji faleceu neste mês de novembro, devido a uma parada cardíaca.

Ana Benevides embarcou pela primeira vez em um avião, em Rondonópolis, para concretizar seu maior desejo nesta quarta-feira. Após uma conexão em Cuiabá, chegou no Rio de Janeiro na quinta. Ainda no aeroporto, encontrou outros fãs e o grupo começou a trocar pulseiras — um costume da base de apoiadores da cantora. No pulso de um deles, avistou uma pulseira com o escrito "Benji", em homenagem ao gato de Swift, e pegou, para lembrar do seu.

Durante a segunda música do show, nesta sexta-feira, Ana começou a passar mal. Foi socorrida por bombeiros e levada ao Hospital Salgado Filho, mas veio óbito após uma parada cardiorrespiratória.