O futuro do acesso financeiro é integrado e mais acessível

Quando observamos as transformações na relação entre consumidores e instituições financeiras, percebemos que os canais digitais ampliaram as possibilidades de acesso aos serviços bancários, enquanto a presença física permanece relevante em diferentes momentos da jornada do consumidor.

Supermercados, farmácias, lojas de conveniência e outros estabelecimentos fazem parte da rotina das pessoas e estão presentes em diferentes momentos de consumo. Ao viabilizar serviços financeiros, esses espaços ampliam sua função e podem se tornar pontos de acesso integrados ao cotidiano de cada região.

A realidade do consumidor é muito diversa. As pessoas combinam diferentes canais de acordo com a situação, o lugar e a necessidade. Podem fazer um pagamento pelo celular em um momento e precisar de dinheiro em espécie ou de um serviço presencial em outro. A evolução, portanto, não está na substituição de um canal por outro, mas na capacidade de conectá-los. E é justamente nessa mudança que o varejo começa a assumir uma função mais estratégica no sistema financeiro.

Quando o varejo passa a fazer parte da infraestrutura financeira

A mudança acompanha uma expectativa cada vez maior por conveniência. Se o consumidor já está em determinado estabelecimento, poder resolver ali uma necessidade financeira significa eliminar etapas e deslocamentos.

Para o varejista, a oportunidade vai além da conveniência oferecida ao cliente. A inclusão de serviços pode ampliar o relacionamento com o consumidor e agregar novas funcionalidades ao ponto físico.

Há, porém, uma dimensão menos visível dessa transformação. O varejo também precisa administrar o dinheiro que circula em suas operações. Recebimentos, depósitos, sangrias e controle de numerário exigem segurança, organização e eficiência.

É aí que tecnologia e infraestrutura passam a ter um papel decisivo. Cofres inteligentes, soluções de depósito e automação podem reduzir processos manuais, melhorar o controle dos recursos e aumentar a segurança da operação.

A partir daí, os serviços financeiros passam a compor também a agenda de eficiência, segurança e produtividade do varejo. A mesma infraestrutura que facilita o acesso do consumidor pode contribuir para tornar mais eficiente a operação que sustenta essa experiência.

A infraestrutura por trás da experiência

Essa integração exige uma infraestrutura capaz de conectar instituições financeiras, fintechs, varejistas e consumidores. Redes compartilhadas e interoperáveis podem ampliar o alcance dos serviços e permitir que diferentes participantes utilizem estruturas comuns, evitando a fragmentação de investimentos e operações.

Essa lógica é especialmente relevante em um país com realidades tão distintas. As necessidades de quem vive em uma grande capital não são necessariamente as mesmas de quem está em uma cidade de menor porte. E, mesmo nas próprias capitais, há realidades muito diversas. Assim, nem toda situação de consumo demanda o mesmo canal ou a mesma solução.

A infraestrutura precisa, portanto, acompanhar essa diversidade. Não basta criar novas interfaces. É necessário garantir que os serviços estejam disponíveis, conectados e funcionando de maneira eficiente nos diferentes pontos de contato.

É nesse espaço que a Tecban atua, conectando instituições financeiras, varejistas e consumidores por meio de uma infraestrutura que combina tecnologia, redes, processamento e logística. O Banco24Horas é sua expressão mais conhecida, mas a atuação da companhia também envolve soluções voltadas à gestão e à distribuição de serviços financeiros em diferentes pontos da vida cotidiana.

A próxima fronteira está na integração

Uma transação pode ser concluída em segundos na tela de um celular, mas sua eficiência depende de uma cadeia muito maior. Redes, processamento, segurança, logística e gestão de recursos precisam funcionar de forma coordenada.

No varejo, essa realidade é ainda mais evidente. A experiência percebida pelo consumidor depende de uma operação que precisa funcionar nos bastidores.

Por isso, o futuro dos serviços financeiros não deve ser pensado como uma disputa entre canais. O desafio é construir uma arquitetura em que os ambientes físico e digital funcionem de forma complementar, de acordo com as necessidades de cada pessoa e de cada negócio.

O varejo terá papel relevante nessa transformação porque reúne frequência, proximidade e situações reais de consumo. A infraestrutura, por sua vez, será responsável por conectar essa presença a novas possibilidades de acesso e eficiência.

A próxima fronteira da experiência financeira estará, portanto, na inteligência das conexões que sustentam cada interação. O valor será criado pela capacidade de integrar tecnologia, pessoas, empresas e pontos de contato em uma arquitetura capaz de acompanhar a diversidade do país.

Patricio Santelices é CEO da Tecban