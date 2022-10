Lançamentos da Netflix em novembro de 2022: veja os filmes e as séries

A Netflix divulgou a lista de filmes, séries, documentários, conteúdos infantis e animes que entram no catálogo em novembro. Entre os principais destaques, está a aguardada série Wandinha, baseada no sucesso da Familia Addams e 1899, dos mesmos diretores de Dark. A quinta temporada The Crown também aparece como uma das estreias aguardadas, o primeiro lançamento da série após a morte da rainha Elizabeth II.

Entre os filmes que estreiam em novembro, estão Enola Holmes 2, com a protagonista de Stranger Things, Millie Bobby Brown, e Terra dos Sonhos, com Jason Momoa. Já para os documentários, destaque para Racionais: Das ruas de São Paulo pro mundo, longa-metragem que contará a história dos MC's.



Confira a lista completa de lançamentos da Netflix em novembro de 2022

Séries que entram na Netflix em novembro