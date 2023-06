Lançamentos da HBO Max em junho de 2023: veja os filmes e as séries

A HBO Max divulgou a lista de filmes, séries, documentários, conteúdos infantis e esportivos que entram no catálogo em junho. Entre os principais destaques está a estreia de "The Idol", a segunda temporada de "And Just Like That" e o documentário "Gêmeas Trans — Uma Nova Vida".

Para quem é fã de esportes, a plataforma de streaming também vai exibir a final da UEFA Champions League, disputada entre Manchester City e Inter de Milão.

Confira a lista completa de lançamentos da HBO em junho de 2023

Séries que entram na HBO Max em junho The Idol

And Just Like That... Um Novo Capítulo de Sex and The City (Temporada 2)

Pintando com John (Temporada 3)

Romulus (Temporada 2)

The Righteous Gemstones (Temporada 3)

Gêmeas Trans — Uma Nova Vida

Gotham

Naked.Loud.Proud

Gotham Knights - novos episódios

Masterchef Brasil - novos episódios

Minha Menina - novos episódios

Projeto Clonagem - novos episódios

Superman & Lois - novos episódios

Young Sheldon - novos episódios Filmes que entram na HBO Max em junho A Mulher Rei

A Morte do Demônio: A Ascensão

Magic Mike: A Última Dança

Amigos para a Vida

Amor Não Tem Idade

As Panteras

As Panteras — Detonando

Contato Perigoso

Essa é Minha Vida

Ferrugem e Osso

Gente Grande 2

Glitter: O Brilho de uma Estrela

Millenium — Os Homens que Não Amavam as Mulheres

Missing

O Ataque Animações e Animes que entram na HBO Max em junho King Tweety

Steven Spielberg presents Animaniacs

Eterno 831

The Eric Andre Show

Unicorn: Warriors Eternal Documentários que entram na HBO Max em junho 100 Anos da Warner Bros. (últimos episódios)

Burden of Proof Conteúdo esportivo que entra na HBO Max em junho