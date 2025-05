Lady Gaga: adolescentes só com identidade e acompanhante no show de Copacabana

A cantora Lady Gaga se apresenta neste sábado em Copacabana, e autoridades divulgaram uma série de recomendações para garantir a segurança do público, especialmente de crianças e adolescentes. Na segunda-feira, por exemplo, a Polícia Militar destacou que aqueles que estiverem desacompanhados e sem identidade não poderão acessar a área do evento. Já a Secretaria Municipal de Assistência Social informou que haverá entrega de pulseiras de identificação nas estações do Metrô Cardeal Arcoverde e Siqueira Campos.

A apresentação da artista começará por volta das 21h15 de sábado, em frente ao Copacabana Palace, onde ela está hospedada. Haverá DJs na praia desde as 17h30 e os pontos de revistas nos acessos à orla começarão às 8h. São neles que as crianças e adolescentes serão abordados para checagem de identidade e acompanhamento por responsáveis.

Também haverá atendimento especializado nas delegacias da região, que funcionarão sob esquema especial. A 12ª DP (Copacabana), a 13ª DP (Ipanema) — onde ficará uma base do Juizado do Torcedor e do Grandes Eventos — e a 14ª DP (Leblon) atuarão como centrais temporárias de flagrante. Segundo o subsecretário de Planejamento e Integração Operacional da Polícia Civil, delegado Carlos Oliveira, boa parte das ocorrências com menores vítimas está relacionada a desaparecimentos.

— Precisamos que os pais e responsáveis estejam em alerta, fiquem atentos à movimentação das crianças e adolescentes, além de não os deixarem sozinhos. Haverá assistência na praia em casos emergenciais, mas é importante cada um fazer a sua parte — comentou, na última segunda-feira, durante coletiva.

Para informar os responsáveis, a Fundação para a Infância e Adolescência (FIA) compartilhou uma cartilha com dicas de prevenção ao desaparecimento: