Contra Barbie e Hot Wheels, chinesa cresce 204% com ‘boneca feia'

Para a chinesa PopMart, uma "boneca feia" pode ser a resposta para o sucesso.

Nesta quarta-feira, 26, a fabricante de brinquedos anunciou uma alta de 204% no lucro em 2024 quando comparado a 2023 e um aumento de 107% nas vendas no mesmo período.

O destaque desse crescimento foi a linha "The Monsters", que inclui a boneca Labubu, um brinquedo com design peculiar, mas que se tornou um verdadeiro fenômeno de vendas. No ano passado, a empresa lucrou RMB 13,04 bilhões, cerca de US$ 1,8 bilhão.

As ações da empresa subiram cerca de 7% na quarta em Hong Kong após a divulgação dos resultados. Em 2024, os papéis da empresa acumularam alta de 360%, segundo dados da Bloomberg.

Labubu: o fenômeno do mercado

Uma das grandes responsáveis pelo sucesso estrondoso da PopMart é a personagem Labubu, um dos principais brinquedos da coleção "The Monsters".

Analistas de mercado atribuem a popularidade meteórica de Labubu a uma combinação de fatores, como o endosse de celebridades, o crescente apelo de brinquedos exclusivos e o forte desejo do público por itens de colecionador. Nos Estados Unidos, uma boneca do tipo pode custar até US$ 300 (mas quase tudo no site está esgotado).

No TikTok, a boneca viralizou: são mais de um milhão de vídeos publicados, a maioria mostrando como o brinquedo pode ser usado para enfeitar bolsas, além de integrar a coleção dos consumidores mais fervorosos.

O poder da Labubu foi sentido até no k-pop. Em abril de 2024, Lisa, integrante do grupo Blackpink, postou uma foto em seu perfil no Instagram mostrando a boneca, o que gerou uma onda de interesse imediato entre seus milhões de seguidores.

Segundo a PopMart, apenas as vendas das Labubus resultaram em um faturamento de RMB 3,04 bilhões, representando 23% da receita total da empresa.

A linha "The Monsters", que inclui diversos personagens exclusivos, tem cativado um público crescente não só na China, mas também em mercados internacionais, onde a exclusividade e a relação emocional com os consumidores têm se mostrado grandes diferenciais.

PopMart no mundo

A PopMart tem consolidado sua posição como líder de mercado na China, onde tem mais de 400 lojas físicas e mais de 2.000 "roboshops", as famosas máquinas de venda automática que distribuem os brinquedos da marca.

Além de sua força no mercado interno, a PopMart tem se expandido agressivamente no cenário internacional. Atualmente, a empresa opera 130 lojas fora da China, com novos pontos de venda em países como Itália, Espanha, Reino Unido e Estados Unidos.

O sucesso da PopMart se destaca em um momento em que o mercado de brinquedos enfrenta desafios em outras frentes, com a marca se tornando um modelo de como uma empresa de brinquedos pode se destacar ao focar em nichos exclusivos e criar produtos que gerem uma conexão emocional com o público.

A Mattel, fabricante da Barbie, por exemplo, tem sofrido para manter a relevância nos últimos anos. No quarto trimestre de 2024, a empresa registrou uma receita de US$ 1,646 bilhão, um aumento de 2% em relação ao mesmo período de 2023. Mas o lucro líquido caiu 8,6%, totalizando US$ 140,9 milhões, comparado a US$ 153,9 milhões no ano anterior.

As vendas da Barbie caíram 14,18%, somando US$ 406 milhões, enquanto os carrinhos Hot Wheels ultrapassaram a boneca mais famosa do mundo, alcançando US$ 481,4 milhões, seguidos pela linha Fisher-Price com US$ 206,1 milhões.