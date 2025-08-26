Negócios

Labubu faz vendas da Pop Mart dispararem, mas imitações ameaçam crescimento da empresa

Empresa busca apostar em lançamentos e caixas surpresa para engajar consumidores cansados de longas filas

Labubu dispara popularidade e Pop Mart enfrenta desafio de oferta e imitações (Raimonda Kulikauskiene / Colaborador/Getty Images)

Vanessa Loiola
Vanessa Loiola

Publicado em 26 de agosto de 2025 às 05h59.

A demanda pelos bonecos Labubu, da fabricante chinesa Pop Mart, disparou nos últimos meses, impulsionando a receita da empresa para projeções acima de US$ 4,2 bilhões em 2025. A febre do brinquedo, especialmente nos Estados Unidos, levou consumidores a enfrentar filas e pagar valores superiores ao preço oficial de US$ 30 por unidade.

Nas Américas, a receita da Pop Mart cresceu mais de 1.000% em relação ao ano anterior, enquanto globalmente os lucros com o Labubu aumentaram 668% no primeiro semestre de 2025, segundo relatório semestral da companhia.

Apesar do sucesso, o crescimento acelerado trouxe desafios. A escassez de bonecos autênticos e os preços elevados incentivaram a circulação de imitações, conhecidas como Lafufus, vendidas por US$ 20 em lojas e postos de gasolina. Esses produtos mantêm aparência similar à original, mas apresentam pequenas imperfeições, como mãos e rosto em tons diferentes.

Estratégia

A Pop Mart tem registros da marca Labubu desde 2016 (mundo) e 2019 (EUA), de acordo com a CNN.

Recentemente, a Pop Mart Americas processou lojas 7-Eleven na Califórnia por comercializarem Lafufus. Além disso, órgãos de segurança nos EUA e Reino Unido alertam que bonecos falsos podem representar risco de asfixia para crianças pequenas.

Mas, mesmo diante disso, a empresa continua inovando para manter a atenção dos consumidores. O CEO Wang Ning anunciou o lançamento de mini-Labubus, versões ainda menores inspiradas em estatuetas populares entre a Geração Z.

O anúncio impulsionou as ações da Pop Mart em 14%, atingindo níveis próximos aos observados em dezembro de 2020, durante sua abertura de capital, segundo a CNN.

Apesar do entusiasmo global, há sinais de que a febre Labubu pode ser passageira. Consumidores relatam cansaço com filas e preços altos, e alguns optam pelas imitações por acessibilidade e conveniência.

