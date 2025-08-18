Além do 'Made in China': como a Labubu ajudou o país a ditar tendências de consumo

A Labubu, mais do que aumentar os lucros da Pop Mart, também tem desempenhado um papel geopolítico. A personagem se tornou uma embaixadora cultural inesperada da China, ajudando a transformar sua imagem de “fábrica de produtos baratos” em um país criador de marcas desejadas.

Criada pelo artista de Hong Kong, Kasing Lung, e popularizada pela Pop Mart, a boneca de aparência “feia-fofa” conquistou fãs de diferentes idades e virou acessório de moda em bolsas de Rihanna, Lisa (do Blackpink), Dua Lipa, Kim Kardashian e até do ex-jogador David Beckham.

As vendas internacionais da Pop Mart cresceram mais de 480% no início de 2025, com o mercado externo já representando 40% da receita total, segundo a CNBC. Hoje, a companhia mantém mais de 500 lojas na Ásia, Europa e América do Norte.

O momento decisivo

Esse alcance global não foi resultado de campanhas oficiais, mas de um movimento orgânico de celebridades e fãs em redes sociais.

Analistas disseram à CNBC que o momento decisivo ocorreu em 2024, quando Lisa apareceu com a Labubu em vídeos de compras e postagens no Instagram. “Lisa foi o ponto de virada. A partir dali, a Labubu deixou de ser um brinquedo de nicho e virou símbolo de status global”, afirmou Yaling Jiang, analista de consumo e fundadora da plataforma Aperture China.

Pouco depois, Rihanna exibiu a boneca presa a uma bolsa da Louis Vuitton, gesto que, segundo especialistas, “validou a Labubu como item aspiracional no mundo da moda de luxo”, disse Michelle Cheng, co-líder da equipe de pesquisa de consumo da Ásia no Goldman Sachs.

A adesão de nomes como Dua Lipa e Kim Kardashian ampliou a base de fãs adultos colecionadores, enquanto David Beckham atraiu novos públicos ligados ao esporte. “Quando figuras tão diferentes começam a aparecer com o mesmo produto, a mensagem para o consumidor é clara: trata-se de um símbolo cultural universal, não apenas de um brinquedo”, disse Cheng.

A onda de visibilidade fez com que algumas versões fossem revendidas por valores até 741% superiores ao preço original, em episódios que geraram filas, aglomerações e até restrições de vendas em cidades fora da China.

O sucesso também está ligado ao formato das blind boxes, embalagens-surpresa que exploram a expectativa do consumidor. “A psicologia do desconhecido transforma cada compra em uma experiência. O momento de abrir uma caixa virou conteúdo compartilhável, alimentando milhões de vídeos virais no TikTok e no Instagram”, observou Jiang.

Esse mecanismo não apenas impulsiona a recompra, mas também fortalece comunidades digitais, nas quais fãs trocam edições limitadas, produzem conteúdo próprio e até personalizam as bonecas. Para Jiang, “a Labubu não é mais só um brinquedo. Ela é identidade, pertencimento e estilo de vida, comparável a ícones globais como Hello Kitty ou Pokémon”.

De 'feito' para 'desejado'

O fenômeno da Pop Mart ilustra o movimento de transição da imagem chinesa de “Made in China” para “Desired from China”. Essa transformação acompanha a ascensão de outros produtos chineses, como o videogame Genshin Impact, que arrecadou US$ 2 bilhões em seu primeiro ano de mercado, e Black Myth Wukong, que vendeu 20 milhões de cópias em apenas um mês.

Esse conjunto de fatores ajudou a China a subir para a 2ª posição no Soft Power Index de 2025, superando o Reino Unido e atrás somente dos Estados Unidos. A consultoria Brand Finance aponta que o avanço está relacionado à força das novas marcas culturais, ao foco em sustentabilidade e à reabertura do país ao turismo após a pandemia.

A trajetória da Labubu é ainda mais relevante porque não foi planejada pelo Estado, ao contrário de estratégias governamentais como o “Cool Japan” ou a onda cultural sul-coreana conhecida como K-Wave. Seu impacto surgiu de maneira espontânea, sustentado pelo entusiasmo dos consumidores e pelas redes digitais, o que garante autenticidade e aproximação cultural, segundo os analistas do mercado.

Para especialistas, esse pode ser o caminho mais promissor para a China consolidar seu poder de influência: menos iniciativas de cima para baixo e mais confiança no mercado.