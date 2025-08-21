Pop Mart registra crescimento de 204% e supera receita de 2024, impulsionada pelo sucesso de LABUBU

As ações da Pop Mart International Group Limited atingiram HK$ 316 em 20 de agosto, elevando o valor de mercado da empresa para HK$ 424,37 bilhões, com um crescimento de 204,4% em sua receita, que alcançou RMB 13,88 bilhões.

O lucro líquido ajustado também subiu 362,8%, somando RMB 4,71 bilhões. Pela primeira vez, a Pop Mart apresentou resultados segmentados por região, com destaque para as Américas, que cresceram mais de dez vezes.

LABUBU impulsiona vendas, mas estratégia de diversificação é prioridade

O personagem LABUBU, do universo THE MONSTERS, foi um dos principais responsáveis pelo sucesso no segundo trimestre de 2024, gerando RMB 4,81 bilhões, menos de 35% da receita total da empresa.

Embora o IP tenha sido um sucesso, a empresa mantém uma estratégia de diversificação com outras franquias em forte crescimento, como MOLLY, SKULLPANDA, CRYBABY, DIMOO e Hirono.

Cinco IPs da empresa superaram RMB 1 bilhão em vendas, enquanto 13 ultrapassaram RMB 100 milhões. O CEO Wang Ning afirmou que o foco da companhia é ampliar sua plataforma de IPs para garantir um crescimento equilibrado entre os personagens.

Expansão internacional e foco em mercados emergentes

A Pop Mart está acelerando sua expansão internacional, com previsão de ultrapassar 200 lojas fora da China até 2025. A companhia focará no Oriente Médio, Sul da Ásia, América Latina e Rússia, além de abrir lojas icônicas em cidades como Paris, Sydney, Milão e Nova Iorque, com a primeira unidade no Oriente Médio no aeroporto de Doha.

O co-CEO Wen Deyi destacou que a expansão global visa ampliar o alcance da marca a diferentes perfis de consumidores, enquanto o COO Si De vê grande potencial nos Estados Unidos, devido ao poder aquisitivo elevado e à demanda por design de IPs.

Investimentos na cadeia de produção e crescimento sustentável

No setor de produção, a Pop Mart aumentou sua capacidade mensal de fabricação, atingindo 30 milhões de unidades de pelúcias em agosto, com um aumento de dez vezes na capacidade. A empresa também está investindo em novos materiais e processos industriais para suportar o crescimento.

A expansão da Pop Mart no mercado internacional confirma o potencial das marcas chinesas no mercado global. Zhang Yi, CEO da iiMedia Research, acredita que a presença internacional fortalecerá a base doméstica e impulsionará o setor de colecionáveis e designer toys na China.