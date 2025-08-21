Invest

Pop Mart registra crescimento de 204% e supera receita de 2024, impulsionada pelo sucesso de LABUBU

Com um crescimento expressivo impulsionado pelo sucesso de LABUBU, a Pop Mart projeta expansão global acelerada e diversificação de suas franquias para consolidar sua posição no mercado de colecionáveis

Labubu (Reprodução)

China2Brazil
Agência

Publicado em 21 de agosto de 2025 às 15h44.

As ações da Pop Mart International Group Limited atingiram HK$ 316 em 20 de agosto, elevando o valor de mercado da empresa para HK$ 424,37 bilhões, com um crescimento de 204,4% em sua receita, que alcançou RMB 13,88 bilhões.

O lucro líquido ajustado também subiu 362,8%, somando RMB 4,71 bilhões. Pela primeira vez, a Pop Mart apresentou resultados segmentados por região, com destaque para as Américas, que cresceram mais de dez vezes.

LABUBU impulsiona vendas, mas estratégia de diversificação é prioridade

O personagem LABUBU, do universo THE MONSTERS, foi um dos principais responsáveis pelo sucesso no segundo trimestre de 2024, gerando RMB 4,81 bilhões, menos de 35% da receita total da empresa.

Embora o IP tenha sido um sucesso, a empresa mantém uma estratégia de diversificação com outras franquias em forte crescimento, como MOLLY, SKULLPANDA, CRYBABY, DIMOO e Hirono.

Cinco IPs da empresa superaram RMB 1 bilhão em vendas, enquanto 13 ultrapassaram RMB 100 milhões. O CEO Wang Ning afirmou que o foco da companhia é ampliar sua plataforma de IPs para garantir um crescimento equilibrado entre os personagens.

Expansão internacional e foco em mercados emergentes

A Pop Mart está acelerando sua expansão internacional, com previsão de ultrapassar 200 lojas fora da China até 2025. A companhia focará no Oriente Médio, Sul da Ásia, América Latina e Rússia, além de abrir lojas icônicas em cidades como Paris, Sydney, Milão e Nova Iorque, com a primeira unidade no Oriente Médio no aeroporto de Doha.

O co-CEO Wen Deyi destacou que a expansão global visa ampliar o alcance da marca a diferentes perfis de consumidores, enquanto o COO Si De vê grande potencial nos Estados Unidos, devido ao poder aquisitivo elevado e à demanda por design de IPs.

Investimentos na cadeia de produção e crescimento sustentável

No setor de produção, a Pop Mart aumentou sua capacidade mensal de fabricação, atingindo 30 milhões de unidades de pelúcias em agosto, com um aumento de dez vezes na capacidade. A empresa também está investindo em novos materiais e processos industriais para suportar o crescimento.

A expansão da Pop Mart no mercado internacional confirma o potencial das marcas chinesas no mercado global. Zhang Yi, CEO da iiMedia Research, acredita que a presença internacional fortalecerá a base doméstica e impulsionará o setor de colecionáveis e designer toys na China.

