Knotfest retorna ao Brasil com dois shows do Slipknot; veja datas e ingressos

Considerada uma das maiores bandas de heavy metal do mundo, o Slipknot preparou uma turnê especial que inclui passagem pelo Brasil em 2024. As apresentações ocorrerão na 2º edição do Knotfest Brasil, em outubro.

Nesta ocasião, o grupo será o headliner nos dois dias de festival, apresentando shows diferentes cada dia. O Slipknot celebra os 25 anos do lançamento de seu primeiro álbum, "Slipknot", de 1999, considerado fundamental para o Metal Moderno.

No primeiro dia, a banda apresentará um repertório em comemoração aos seus 25 anos de história. Já na segunda data, o grupo tocará o seu disco de estreia na íntegra. A trajetória inclui nove álbuns de estúdio e mais de 30 milhões de cópias vendidas.

O álbum Slipknot é considerado um marco para o metal moderno, com músicas como "Wait and Bleed", "Spit It Out" e "Surfacing".

O Knofest 2024 é uma produção da 30e e 5B Artist Management, que realizaram a primeira edição do festival em 2022.

"Em 2022, realizamos a estreia do Knotfest no Brasil com ingressos esgotados, 45.000 pessoas participaram do evento naquela ocasião. Poder dar continuidade à essa parceria, que está só no começo, com uma edição que celebra os 25 anos de Slipknot, nos deixa ainda mais animados pelo que vamos fazer em 2024. Além de algumas novidades, como a mudança de venue, vamos ter outras surpresas para este ano", diz Pepeu Correa, CEO da 30e.

Quais as datas dos shows do Slipknot?

Os shows do Slipknot acontecerão nos dias 19 e 20 de outubro, sábado e domingo.

A pré-venda de ingressos para a segunda edição do Knotfest Brasil começa em 1 de fevereiro, e as vendas gerais começam em 2 de fevereiro, ambas pelo site da Eventim.