Rock in Rio 2024: ingresso de R$ 20 mil com 'estátua' de Roberto Medina gera reações inesperadas

O Rock in Rio 2024 começou a vender nesta quarta-feira, 31, uma edição especial do ingresso para o festival, o Club Rock in Rio 40 anos.

O pacote, com o valor de R$ 20 mil, oferece uma série de benefícios exclusivos, como um tour guiado no evento teste e entrada antecipada na Cidade do Rock. Por outro lado, um dos benefícios em particular gerou muita repercussão nas redes sociais: "Ganhe uma mini estátua exclusiva do Roberto Medina feita pelo artista Caio Morel".

A menção à mini estátua exclusiva de Roberto Medina rapidamente se tornou alvo de piadas no Twitter, levando o nome do empresário e criador do Rock in Rio a ser um dos assuntos mais comentados na manhã seguinte. Alguns comentários ironizaram o presente, enquanto outros brincaram com o conceito da oferta.

O artista responsável pela escultura, Caio Morel, é conhecido por criar miniaturas de personalidades famosas do mundo da música e dos esportes, e suas peças são vendidas a preços que variam entre R$ 90 e R$ 500.

Além da "mini estátua", a lista de benefícios do Club Rock in Rio 40 anos também inclui uma guitarra autografada por Medina.

Veja a reação do público

a miniescultura do Roberto Medina É REAL é um dos supostos benefícios do Rock In Rio Club que gente bizarrahttps://t.co/oJh7BZnn7k — cronista do fim do mundo Ⓥ🏳️‍🌈📚🎥 (@_daguito) January 31, 2024

Por 20 mil reais, você ganha de brinde uma guitarra autografada pelo Roberto Medina e uma estátua dele. https://t.co/oHXSpCZNcs — André Barcinski (@andre_barcinski) January 31, 2024

Pagar Ingresso de VINTE MIL REAIS pro rock in rio pra ganhar uma ESTÁTUA DO ROBERTO MEDINA. É realmente o fim da aventura humana na terra... — Gabinete de Produtividade ltda. (@felipeh5) January 31, 2024

Confira a lista completa de benefícios