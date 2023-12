Quem são os 10 atores mais bem pagos de Hollywood?

Os atores de Hollywood são os mais bem pagos do mundo, mas nem todos recebem os mesmos valores. Alguns podem ganhar muito mais do que outros, considerando questões como bilheteria, projeção, fama, entre outros. O ano de 2022 foi lucrativo para estrelas como Tom Cruise, Brad Pitt e Leonardo DiCaprio, que atuaram em novos filmes. Outra estrela que também aparece entre os mais bem pagos é Joaquin Phoenix, que fará a sequência de Coringa e estrelou como protagonista em "Napoleão". A revista Variety desenvolveu uma lista dos 10 atores mais bem pagos em 2022. Veja:

1º Tom Cruise - US$ 100 milhões

Esttrelando Top Gun Maverick

Top Gun Maverick foi um dos maiores sucessos de bilheteria em 2022. Lançada mais de três décadas após a primeira produção, a sequência ultrapassou US$ 1,37 bilhão nas bilheterias globais em agosto. Somando a receita total do blockbuster obtida com a venda de ingressos e receitas de streaming, Tom Cruise recebeu ao todo US$ 100 milhões. Esse valor o colocou como o ator mais bem pago neste ano.

2º Will Smith - US$ 35 milhões

Estrelando em Emancipation

Um dos atores mais carismáticos de Hollywood, Will Smith irá estrelar o filme Emancipation, que conta a história de um homem que vive em 1860 após ter tido uma vida de escravo. Para a produção, de acordo com a BBC, o ator recebeu ao todo US$ 35 milhões. 3. Leonardo DiCaprio – US$ 30 milhões Estrelando Killers of the Flower Moon

A lista de sucessos de Leonardo Di Caprio continua crescendo. O próximo filme do ator de 48 anos, Killers of the Flower Moon , rendeu a ele US$ 30 milhões e é estrelado por Robert De Niro, com roteiro de Martin Scorsese. O drama histórico é baseado nos assassinatos da tribo Osage na década de 1920, que se tornou o primeiro grande caso de homicídio do FBI, de acordo com o History.com.