Ameaça do Irã reforça a segurança em Hollywood antes do Oscar

Los Angeles (Estados Unidos)* - A dois dias da 98ª edição do Oscar, o clima próximo ao Teatro Dolby onde acontecerá a cerimônia neste domingo, 15, em Hollywood, é de reforço de segurança. Autoridades da Califórnia receberam um alerta do FBI nos últimos dias sobre a possibilidade de um ataque com drones na costa oeste dos Estados Unidos, possivelmente vindos do Irã.

Em coletiva de imprensa dada a membros credenciados, os organizadores não mencionaram a ameaça do Irã em nenhum momento, mas declararam que a segurança dos presentes é papel da organização do evento, e que estão trabalhando em conjunto com o FBI e o Departamento de Polícia de Los Angeles.

A organização do Oscar já cercou o local de seguranças, como é tradicional nessa época do ano. O esquema de segurança segue o protocolo tradicional adotado para a premiação e, segundo comunicado enviado pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood, não houve alteração no planejamento da cerimônia.

Alambrado, ruas fechadas e esquema de segurança

A partir desta sexta-feira, 13, os acessos no entorno do Teatro Dolby começam a ser fechados. Na famosa calçada da fama, uma estrutura gigantesca está montada com toldos, iluminação, estrutura de ferro e caixas de som, tudo fechado com alambrado e placas de ferro.

Seguranças vigiam o espaço 24h por dia, tanto na rua quanto em todas as possíveis entradas ao Shopping Ovation, que abriga o Teatro Dolby. Só entram membros da organização, convidados e imprensa credenciada.

De sábado, 14, até segunda-feira, 16, o quarteirão inteiro fica fechado tanto para carros quanto para pedestres, assim dois trechos das duas ruas mais próximas do local.

Quando será o Oscar de 2026?

A cerimônia acontece no dia 15 de março, domingo, a partir das 20h (horário de Brasília).

Onde assistir ao Oscar de 2026?

O Oscar será transmitido no Brasil pela TNT, HBO Max (streaming) e na TV Globo, com sinal aberto. A EXAME acompanha a premiação in loco, diretamente de Los Angeles.

Quais são os indicados ao Oscar de 2026?

Veja a lista completa de indicados à premiação deste ano aqui.

*A repórter viajou em parceria com a Delta Air Lines.