Katy Perry fará viagem ao espaço com empresa de Jeff Bezos na próxima semana; veja data

Katy Perry está prestes a conquistar um novo palco — e desta vez, é fora do planeta. No domingo, 14 de abril, a cantora lidera uma missão inédita da Blue Origin, empresa de voos espaciais fundada por Jeff Bezos. A bordo da nave New Shepard, Perry será acompanhada por um grupo de mulheres notáveis, em um voo de apenas 11 minutos, que promete entrar para a história.

A equipe é formada por Gayle King (jornalista da CBS), Aisha Bowe (ex-cientista da NASA), Amanda Nguyen (pesquisadora e ativista), Kerianne Flynn (cineasta) e Lauren Sánchez (piloto e noiva de Bezos). Juntas, elas formarão a primeira tripulação totalmente feminina em uma missão espacial desde 1963.

Embora o voo não entre em órbita — ele alcançará cerca de 65 milhas, ultrapassando a linha de Kármán, que marca o início do espaço —, o feito já é considerado um marco.

Preparação para o lançamento

Antes do grande dia, a equipe passa por um rigoroso processo de preparação. Além de treinamentos com gravidade zero e simulações de voo, algumas integrantes buscaram formas alternativas de lidar com o nervosismo. King, por exemplo, começou a praticar meditação para controlar a ansiedade. Já Bowe, que vem de uma trajetória na engenharia aeroespacial, destacou a importância do preparo físico. “Quero que meu corpo saiba o que vai sentir ao subir”, disse.

Poucos dias antes do lançamento, a equipe se reúne em Van Horn, no Texas, para sessões finais de ambientação. Elas recebem trajes personalizados e testam uma réplica exata da cápsula onde farão a viagem. Tudo é ensaiado: desde a localização das câmeras internas até o momento exato de ativar uma máscara de oxigênio.

E caso alguém se sinta insegura? A Blue Origin treinou o grupo para verbalizar duas frases decisivas até T - 2 minutos e 30 segundos: "time-out" ou "I will not fly" (“não vou voar”). Após esse limite, o controle passa a ser automático.

O que levar para o espaço

Com um limite de 3 libras (cerca de 1,3 quilo) para itens pessoais, cada participante escolheu objetos de valor emocional. Perry quer levar algo vivo, para lembrar “o quanto a Terra é preciosa”. Nguyen optou por conchas da ilha onde sua mãe buscou refúgio após a queda de Saigon, acompanhadas de um bilhete escrito à mão: “Never ever give up”. Já Bowe levará uma bandeira da missão Apollo 12 e amostras de plantas de um laboratório universitário.

E engana-se quem pensa que ciência e estilo não combinam. A tripulação fez questão de trazer glamour para o espaço. Nguyen revelou que usará batom na viagem. Bowe testou o penteado em um salto de paraquedas em Dubai para garantir que resistisse aos efeitos da gravidade zero. E Perry resumiu o espírito da missão: “O espaço vai ser glamouroso, finalmente”.