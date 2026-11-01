Como a IA pode ajudar o pequeno varejo a se adaptar ao fim da escala 6x1

A eventual mudança da escala 6x1 pode levar pequenos varejistas a usar IA para automatizar tarefas e manter o atendimento ao cliente (Magnific)
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Publicado em 1 de novembro de 2026 às 13h00.
A possível mudança da escala 6x1 pode levar pequenos varejistas a reorganizar equipes e revisar tarefas. Agentes de inteligência artificial já podem responder clientes pelo WhatsApp, consultar estoques e organizar pedidos, inclusive em farmácias menores. A automação não substitui a orientação dos farmacêuticos, mas pode liberar tempo para o atendimento presencial.
Por Sérgio Gwercman*
Com o avanço da proposta de fim da escala 6x1, a reorganização da jornada de trabalho passou a fazer parte do horizonte das empresas brasileiras. Concorde-se ou não com o mérito, o debate mudou de natureza.
A pergunta agora é como cada empresa vai se reorganizar diante de uma eventual mudança, e a resposta será muito diferente para um grande varejista e para o comércio de bairro.
As grandes redes saíram na frente. No varejo, muitas empresas já investem em modelos de trabalho mais flexíveis, automação e sistemas capazes de tornar suas operações mais eficientes.
São negócios com escala, equipes de planejamento, estruturas tecnológicas e margem para testar mudanças antes de expandi-las. Conseguem se antecipar porque têm recursos para isso.
O pequeno varejista vive outra realidade. Com duas ou três lojas, equipe enxuta e, muitas vezes, o próprio dono no balcão, cada escala refeita é um quebra-cabeça.
E o cliente não muda de hábito porque a jornada de trabalho mudou. Ele continua precisando de um produto no sábado à noite, perguntando preços pelo WhatsApp no domingo e comparando o atendimento do comércio de bairro com o das grandes redes.
A jornada de quem trabalha pode diminuir. A disponibilidade que o consumidor espera, não.
É nesse descompasso que está a mudança mais interessante dos próximos meses. Durante décadas, tecnologia de atendimento foi privilégio de quem podia pagar por ela: centrais de relacionamento, sistemas integrados e equipes de TI.
A inteligência artificial generativa quebrou essa lógica.
Um agente capaz de conversar em linguagem natural, consultar estoques e organizar pedidos hoje pode estar ao alcance de uma pequena loja e funcionar no canal que o brasileiro já usa para tudo, o WhatsApp.
O varejo farmacêutico é um exemplo claro dessa transformação. Enquanto grandes redes contam com estruturas robustas de atendimento e canais digitais integrados, farmácias pequenas e médias precisam administrar uma operação muito mais enxuta.
Em uma pequena rede com duas ou três unidades, os mesmos funcionários que atendem no balcão também respondem mensagens, consultam preços, verificam a disponibilidade de medicamentos e organizam entregas. Cada interrupção representa tempo que deixa de ser dedicado a outra atividade.
Imagine a cena. Sábado, 21h. Uma mãe pergunta à farmácia da esquina se há antitérmico infantil disponível.
A resposta chega em segundos, com o preço e a opção de separar o produto para a manhã seguinte. A venda fica no bairro, o cliente permanece fiel à loja e ninguém da equipe precisou estar de plantão para isso.
Vale deixar claro o que essa tecnologia faz e o que não faz. Ela resolve bem o trabalho repetitivo, que ocupa boa parte do dia de qualquer balcão: se tem o produto, quanto custa, até que horas a loja abre, se faz entrega.
Ela não substitui o que dá valor a uma farmácia de bairro. A orientação sobre medicamentos continua sendo do farmacêutico, respeitando as exigências regulatórias, e o vínculo com o cliente que volta toda semana continua sendo das pessoas.
A tecnologia bem utilizada libera tempo para que a equipe se dedique justamente ao que só ela sabe fazer.
Mudanças de regra costumam funcionar como catalisadores. Elas obrigam as empresas a olhar processos que ficaram anos sem revisão e a perguntar quais tarefas precisam de gente e quais não precisam.
Uma eventual mudança na escala 6x1 tende a provocar essa revisão em milhares de pequenos negócios ao mesmo tempo.
A diferença em relação ao passado é que, desta vez, as ferramentas para responder a essa pergunta estão ao alcance de empresas de diferentes portes, e não apenas de quem tem escala.
O varejo farmacêutico é um bom termômetro porque reúne todas as tensões do momento: atendimento que não pode parar, concorrência acirrada com grandes redes e plataformas digitais e um cliente que espera resposta imediata.
Mas o movimento é mais amplo. Padarias, pet shops, supermercados, lojas de material de construção e outros estabelecimentos vão precisar encontrar maneiras de conciliar a organização de suas equipes com uma demanda por atendimento que não respeita necessariamente o horário comercial.
Nesse cenário, a inteligência artificial deixa de ser apenas uma ferramenta de inovação para se tornar parte das decisões práticas do pequeno varejo.
Não se trata de substituir funcionários ou imaginar que a tecnologia resolverá todas as necessidades de uma operação.
Trata-se de reconhecer que muitas atividades ainda realizadas manualmente podem ser automatizadas, permitindo que equipes menores ou com jornadas reorganizadas mantenham a qualidade do atendimento e a capacidade de responder aos consumidores.
A transição para novos modelos de jornada poderá mudar a forma como o Brasil trabalha. Com a tecnologia certa, poderá mudar também quem tem acesso à inovação.
Se essa nova realidade levar o pequeno comércio a experimentar ferramentas que antes pareciam distantes, o resultado poderá ser um varejo mais competitivo, em que a farmácia da esquina tenha condições de atender tão bem quanto uma grande rede, sem precisar ter a mesma estrutura.
*Sérgio Gwercman é sócio da Zavii e fundador e CEO da Sav.ia, empresa de inteligência artificial para o varejo farmacêutico.
Uma eventual mudança na escala 6x1 pode exigir que pequenos varejistas reorganizem jornadas, equipes e processos internos para manter o atendimento aos consumidores. Negócios com poucos funcionários podem encontrar na automação uma alternativa para executar tarefas repetitivas sem depender exclusivamente da disponibilidade da equipe.
Agentes de inteligência artificial podem conversar com clientes em linguagem natural, consultar estoques, informar preços e organizar pedidos. No varejo farmacêutico, essas ferramentas podem funcionar por meio do WhatsApp e reduzir as interrupções no trabalho dos funcionários.
A inteligência artificial pode automatizar atividades repetitivas de atendimento, mas não substitui as funções que dependem da atuação humana. A orientação sobre medicamentos continua sendo responsabilidade do farmacêutico, conforme as exigências regulatórias, e o relacionamento com os clientes permanece ligado à equipe da farmácia.
Um agente de IA pode responder a perguntas sobre disponibilidade de produtos, preços e funcionamento da loja sem exigir que um funcionário esteja de plantão para cada consulta. O texto apresenta como exemplo uma farmácia que recebe um pedido de informação sobre antitérmico infantil às 21h de sábado e oferece a possibilidade de separar o produto para a manhã seguinte.
Além das farmácias, padarias, pet shops, supermercados e lojas de material de construção estão entre os estabelecimentos que podem utilizar automação para conciliar equipes enxutas com a demanda por atendimento. A tecnologia pode apoiar tarefas como responder mensagens, consultar produtos e organizar pedidos.
Segundo Sérgio Gwercman, sócio da Zavii e fundador e CEO da Sav.ia, a inteligência artificial generativa permite que pequenas lojas utilizem agentes capazes de conversar com clientes, consultar estoques e organizar pedidos sem depender das estruturas tecnológicas das grandes redes. Essas soluções podem funcionar em canais já utilizados pelos consumidores, como o WhatsApp.