Kanye West fará show único em São Paulo no mês de novembro

O rapper americano Kanye West fará um show único no Brasil no dia 29 de novembro, segundo o Portal Leo Dias. O ex-marido de Kim Kardashian veio ao país pela última vez em 2013. Informações sobre local da apresentação ainda não foram divulgadas.

O evento será parte do projeto Urban Movement, que conecta diversas expressões da cultura urbana, unindo arte, identidade e entretenimento.

Kanye West na música contemporânea

Kanye Omari West, conhecido mundialmente como Kanye West ou simplesmente Ye, é um artista nascido em Atlanta, Geórgia, em 1977, e criado em Chicago, ele iniciou sua carreira no início dos anos 2000 como produtor musical, e ganhou destaque ao trabalhar no álbum "The Blueprint" de Jay-Z, além de produzir para artistas como Alicia Keys, Ludacris e Janet Jackson.

Seu estilo mistura samples vocais de músicas soul com percussão e instrumentação própria.

Em 2004, Kanye lançou seu álbum de estreia como rapper, "The College Dropout", que foi um marco na música, trazendo letras que abordavam temas como família, educação, fé e questões da classe média, além de um som fresco que contrastava com o gangsta rap dominante.

O sucesso se consolidou com álbuns subsequentes como "Late Registration" (2005), "Graduation" (2007) e "808s & Heartbreak" (2008), este último notável pelo uso inovador do Auto-Tune, que influenciou toda uma geração de artistas.

A carreira de Kanye West

Ao longo de sua carreira, Kanye lançou quinze álbuns de estúdio, entre solos e colaborações, incluindo trabalhos com Jay-Z, Kid Cudi e outros, além de mais de cinquenta singles e videoclipes.

Ele é o quarto artista que mais vendeu músicas em formato digital e detém 24 prêmios Grammy, sendo o rapper mais premiado da história da premiação e um dos artistas mais laureados no geral.