Grammy 2025: entenda a polêmica entrada de Kanye West e Bianca Censori na cerimônia

No tapete vermelho do Grammy 2025, a tradicional pergunta "O que você está vestindo?" não teve o impacto esperado com Bianca Censori, namorada de Kanye West. Em vez de revelar uma grife renomada, Bianca simplesmente surgiu nua. Ela retirou um casaco preto assim que os flashes começaram, revelando sua pele coberta apenas por uma espécie de "meia-calça transparente".

A presença com visuais ousados não é novidade para Bianca, que frequentemente aposta em transparências e looks extravagantes. Segundo a imprensa internacional, as escolhas são feitas pelo próprio Kanye West. Fontes do jornal Daily Mail sugerem que o cantor busca "superar Kim Kardashian" com "visuais provocantes que quebrem a internet".

Quem é Bianca Censori?

Bianca Censori é arquiteta de Melbourne, Austrália, e trabalha para a Yeezy, marca de Kanye, desde 2020. Em entrevista ao site Hypebeast, ela revelou que sua paixão pelo design foi influenciada pela tia, que a expôs desde cedo à arte, cinema e arquitetura.

Bianca e Kanye apareceram juntos publicamente pela primeira vez em janeiro de 2023. Documentos obtidos pelo jornal britânico Daily Mail indicam que o casal formalizou o casamento em dezembro de 2022, um mês após o divórcio oficial do rapper com Kim Kardashian. Após a repercussão do casamento, Bianca desativou seu Instagram, que contava com 16 mil seguidores e 27 postagens na época.

Kanye chegou a lançar uma música intitulada "Censori Overload", cujo verso inicial menciona: "E a Bíblia diz / Não posso mais fazer sexo / Até o casamento”.

A família de Bianca se mostrou contente com a união. Angelina Censori, irmã da arquiteta, declarou ao Herald Sun que a família comemorou a notícia: "Estamos muito felizes por minha irmã, mas preferimos manter certa privacidade por enquanto."

Kanye e Bianca foram expulsos do Grammy?

Kanye West e Bianca Censori teriam sido expulsos do Grammy 2025, realizado neste domingo, 2, segundo informações da revista Cosmopolitan. Um print atribuído ao Entertainment Tonight aponta que o casal não estava na lista de convidados da premiação, sendo considerados penetras.

Embora o post original tenha sido apagado, o print rapidamente viralizou nas redes sociais, alimentando rumores sobre o incidente. A ausência de declarações oficiais por parte dos organizadores do evento ou do casal mantém o mistério sobre a situação.

"Kanye West e Bianca Censori são retirados do Grammy após aparecerem sem serem convidados. Bianca e Kanye passaram pelo tapete vermelho, mas não foram além disso. A Entertainment Tonight descobriu que o rapper, sua esposa e uma comitiva de cerca de cinco pessoas apareceram no Grammy sem serem convidados. Kanye andou pelo tapete vermelho com Bianca, que parecia estar completamente nua sob seu casaco de pele. O ET foi informado de que o casal foi escoltado até a saída da premiação", dizia a publicação.