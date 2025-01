Jung Hae-in faz tapioca, distribui presentes e conquista dorameiras em evento bombado em SP

O ator sul-coreano Jung Hae-in encantou os fãs em um evento lotado no Vibra, em São Paulo, neste domingo, 12.

Conhecido por sucessos como "O Amor Mora ao Lado" e "Snowdrop", o astro de 36 anos realizou um "fanmeeting", formato típico da Coreia do Sul que combina apresentações e interações com o público, e que tem conquistado espaço no Brasil.

No palco, decorado como uma sala de estar, Jung Hae-in iniciou o encontro cantando uma balada de "O Amor Mora ao Lado", seu mais recente k-drama disponível na Netflix. Durante o evento, ele respondeu a perguntas interpretando seu personagem, Choi Seung-hyo, vestindo até o uniforme usado na série. Como parte da dinâmica, escreveu respostas em um cadeado, símbolo importante da trama, e o entregou como presente às fãs.

A interação foi o ponto alto. O ator sorteou itens autografados, como bonés, toalhas e fotos instantâneas, além de kits da Dior e ursinhos de pelúcia. Ele também comentou sobre bastidores, aceitou desafios como falar frases românticas em português e até preparou tapioca enquanto usava a camisa da seleção brasileira.

O público, majoritariamente feminino e mais velho, vibrava sentado, já que não era permitido levantar, mas demonstrava entusiasmo gritando e batendo os pés no chão. Muitos vestiam camisetas estampadas com o rosto de Jung Hae-in. Expressões como "oppa" e "saranghae" dominaram o clima, e fãs que subiram ao palco retribuíram com reverências, como manda a tradição coreana.

"Será que mereço tanto carinho?", disse o ator, emocionado. Além do evento principal, ele participou de sessões de fotos para pacotes exclusivos que custavam até R$ 1.890 e de um momento especial de despedida, com ingressos a R$ 300, onde as fãs puderam se despedir rapidamente.

A chegada de Jung Hae-in ao Brasil movimentou o aeroporto de Guarulhos, onde foi recebido por uma multidão de "dorameiras", reforçando o sucesso de sua carreira de mais de uma década e a crescente popularidade dos k-dramas no país.