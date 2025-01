Após ter rosto mutilado pela mãe, cachorro cego e com focinho torto vira 'celebridade' na internet

A fotógrafa canadense Amanda Ritcher costuma chamar seu cachorro Brodie nas redes sociais como "uma obra-prima de Picasso". Além do afeto apresentado por sua dona, o cachorro se tornou uma estrela na internet por mostrar que qualquer animal com deficiência pode ser adotado. Brodie apresenta deficiência visual parcial e um focinho visivelmente torto.

Apesar dessas características, Amanda jamais imaginou o sucesso que o cachorro faria. Atualmente, Brodie é seguido por 1 milhão de pessoas no TikTok e tem mais de 18 milhões de curtidas na plataforma.

Diante do sucesso do cachorro nas redes sociais, a jovem assumiu a seguinte missão: promover a adoção de pets com características incomuns.

Como tudo começou

Amanda conheceu Brodie por meio de um post de um abrigo no Facebook, em setembro de 2019. Embora inicialmente não tivesse planos de adotar um animal, ela se encantou por Brodie e não hesitou em visitá-lo.

De acordo com os funcionários do abrigo, o cachorro sofreu um ataque da mãe quando tinha apenas duas semanas, o que resultou na deformação do focinho. Fora a visão comprometida, Brodie é saudável.

Amanda se sente grata pelo carinho que Brodie recebe online. Seu perfil no TikTok acumula a maior parte de seus fãs, enquanto o Instagram soma mais de 600 mil seguidores.

Em 2022, Brodie ganhou uma irmã, Raven, com uma história semelhante. Amanda viu a cachorrinha em uma postagem de outro abrigo, no Texas, e decidiu adotá-la. Raven também tem o focinho torto, provavelmente devido a maus-tratos. Agora, feliz com a nova família, ela se junta a Brodie no sucesso nas redes sociais.