Juca de Oliveira morre aos 91 anos

O ator e dramaturgo Juca de Oliveira morreu na madrugada deste sábado, 21, em São Paulo, aos 91 anos.

Ele estava internado no hospital Sírio-Libanês desde 13 de março, após diagnóstico de pneumonia associado a um problema cardiológico.

Natural de São Roque, no interior paulista, nasceu em 1935 e iniciou a carreira artística nos anos 1950, com atuação voltada inicialmente ao teatro.

Ao longo das décadas, acumulou participações em mais de 30 produções televisivas, além de atuar em cerca de dez filmes e aproximadamente 60 peças, incluindo trabalhos como autor.

Na TV, um dos papéis mais conhecidos foi o do médico Albieri, na novela “O Clone”.

Trajetória e atuação cultural

Antes de se dedicar às artes, chegou a ingressar no curso de Direito na USP e trabalhou no setor bancário, mas abandonou a área para estudar interpretação.

Passou pelo Teatro Brasileiro de Comédia e integrou montagens de textos nacionais e internacionais.

Na década de 1960, participou do grupo que assumiu o Teatro de Arena, espaço relevante da cena cultural brasileira durante o período da ditadura.

Com ligação ao Partido Comunista Brasileiro, foi alvo de perseguição política e deixou o país, permanecendo um período na Bolívia.