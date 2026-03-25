BBB 26: Sem Jonas, aliados já falam em 'queda inevitável' no reality

A eliminação de Jonas Sulzbach no BBB 26, na noite da última terça-feira, 24, não impactou apenas o jogo individual, mas abalou diretamente a estrutura de alianças dentro da casa. Considerado um dos nomes mais fortes do grupo liderado por Cowboy, o brother deixou um vazio estratégico que rapidamente virou motivo de preocupação entre seus aliados.

Desânimo com a saída de Jonas

Logo após o resultado, o clima entre os integrantes do grupo foi de pessimismo. Em conversas reservadas, participantes como Jordana, Marciele e Cowboy passaram a questionar o futuro no jogo e a real capacidade de resistência diante da pressão dos adversários.

A dúvida central surgiu de forma direta: existe salvação para o grupo ou o destino já está traçado? O questionamento reflete a percepção de que o jogo se desenhou de maneira desfavorável, com o grupo se tornando alvo frequente das outras alianças.

"Pessoa que não fez questão de ter nenhuma relevância no jogo, nada. Só fala de coisa ridícula aqui dentro", criticou Jordana. "Jonas tinha os defeitos dele, mas sempre foi educado com todo mundo. Sempre foi um cara bom, coração bom, solícito, sempre ajudava todo mundo. Não fechava a cara. Atacava quando alguém ataca ele. Aí você olha pra outras pessoas que tão aí, pessoas sem escrúpulos para atacar, espezinhar, humilhar".

Cowboy rebateu a sister, dizendo que o reality não era de "boas maneiras". "Se eu precisar ser dessa maneira pra me dar bem no programa, eu vou me dar mal", disparou o empresário.

Briga com Gabriela prejudicou o grupo

Um dos pontos citados por Jordana, Marciele e Cowboy foi o conflito de Jonas com Gabriela, visto como desnecessário e potencialmente decisivo para sua saída. A leitura interna é de que pequenas decisões acabaram pesando em um momento crítico do reality.

Outro fator que aumentou o desânimo foi a percepção de isolamento. Segundo os participantes, o jogo evoluiu para um cenário de confronto direto entre grupos, o que deve resultar em indicações recorrentes ao paredão para os mesmos nomes nas próximas semanas.

Só resta esperar?

Alguns já projetam uma sequência de eliminações dentro do próprio grupo.

"Cara, pela forma como o jogo se desenhou, o que vai acontecer? Eles vão continuar vindo na gente, cada hora vai um nosso para o paredão, e, provavelmente não tem muita chance", finalizou Alberto Cowboy.

Onde assistir ao BBB?

Pela TV aberta, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças. O horário de início da atração pode variar conforme o dia da semana.

No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.