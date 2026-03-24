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BBB 26: favorito da torcida pode sair neste Paredão acirrado, dizem pesquisas

Índices de rejeição variam entre diferentes participantes nesta terça-feira

Juliano ou Jonas: brothers lideram índices de rejeição no 10º Paredão (TV Globo)

Juliano ou Jonas: brothers lideram índices de rejeição no 10º Paredão (TV Globo)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 24 de março de 2026 às 18h25.

O Big Brother Brasil 2026 chegou ao seu 10º paredão. Nessa terça-feira, 24, o público escolhe quem vai deixar a casa mais vigiada do Brasil. Estão no páreo Gabriela, Jonas e Juliano.

O que dizem as enquetes?

Pesquisas divulgadas hoje, apontam o participante que deve na noite dessa terça. 

Após dias de variação nos índices de rejeição, o jogo virou novamente e Jonas Sulzbach parece ter uma chance maior de continuar na casa, de acordo com pesquisas do Votalhada.

Com 45,16% de votos consolidados às 18h, o gaúcho era às 15h o mais rejeitado e favorito a sair da casa. Agora, Juliano Floss é o participante com maior rejeição, de 45,68%. Gabriela segue fora da área de risco nesse paredão, com apena 9,30% dos votos.

Quem deve sair hoje do BBB 26?

  • Sites (voto da torcida): Juliano 54,87% x Jonas 37,99% x Gabriela 7,14%
  • YouTube: Juliano 50,41% x Jonas 38,52% x Gabriela 11,64%
  • Twitter: Juliano 38,75 x Jonas 55,76% x Gabriela 5,49%
  • Instagram: Juliano 36,06% x Jonas 50,41% x Gabriela 13,53%
  • Dados consolidados (sites, Twitter, YouTube e Instagram): Juliano 45,68% x Jonas 45,16% x Gabriela 9,30%

Como votar?

A votação do BBB 26 acontece exclusivamente pelo gshow. Para participar, é necessário ter uma Conta Globo, com cadastro gratuito. Após o login, o público pode acessar a página do Paredão e tem peso de 70%. Já o voto da torcida é ilimitado e pode ser feito quantas vezes o usuário desejar, com peso de 30% na soma final.

O sistema de votos segue o formato misto. O voto único, validado por CPF, permite apenas uma participação por Paredão e tem peso de 70%. Já o voto da torcida é ilimitado e pode ser feito quantas vezes o usuário desejar, com peso de 30% na soma final.

A definição de quem sai do BBB 26 ocorre a partir da média ponderada entre os dois tipos de voto. A proposta do modelo é equilibrar a força das torcidas organizadas com a escolha individual do público.

Onde assistir ao BBB?

Pela TV Globo, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças.

No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.

Acompanhe tudo sobre:BBBBig Brother Brasil

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