Jogos de futebol hoje, terça-feira, 26; onde assistir ao vivo e horários

Brasileiros em campo pela terceira rodada da Libertadores e Sul-Americana, jogos da Série B e a primeira partida da semifinal da Liga dos Campeões da Europa marcam a terça-feira de futebol.

Manchester City e Real Madrid fazem o confronto dos opostos. Enquanto o clube inglês quer conquistar o título mais importante da Europa pela primeira vez, o Real Madrid deseja se consolidar como o maior vencedor da competição. O jogo de ida será na Inglaterra.

No Brasil, o Corinthians tem um dos jogos mais importantes da fase de grupos da Libertadores. O clube paulista recebe o Boca Juniors e precisa vencer para não se complicar na competição, além de dar uma resposta para a torcida após perder no sábado do Palmeiras por 3 a 0. O técnico Vitor Pereira, diagnosticado com covid-19, estará fora. O time espera não ter mais desfalques pela doença.

Atlético-MG, Athletico-PR e Red Bull Bragantino jogam fora de casa nesta terceira rodada da Libertadores. Na Sul-Americana, Ceará, Fluminense e Internacional precisam vencer para continuar sonhando com a classificação.

Veja horário e onde assistir aos jogos de hoje, domingo, 24

Liga dos Campeões da Europa

16h - Manchester City x Real Madrid - SBT, TNT e HBO Max

Libertadores

19h15 - Vélez Sarsfield x Nacional-URU - ESPN 4 e Star+

19h15 - Libertad-PAR x Athletico-PR - Conmebol TV

19h15 - Estudiantes x Red Bull Bragantino - ESPN e Star+

19h15 - Independiente Petrolero x Deportibo Táchira - Conmebol TV

21h30 - Corinthians x Boca Juniors - SBT, ESPN e Star+

21h30 - Independiente Del Valle x Atlético-MG - SBT (MG e ES) e Conmebol TV

Copa Sul-Americana

19h15 - La Guaira x Independiente - Conmebol TV

19h15 - General Caballero x Ceará - Conmebol TV

21h30 - Independiente Medellín x Internacional - Conmebol TV

21h30 - Fluminense x Unión Santa Fé - Conmebol TV

21h30 - Everton-CH x Ayacucho FC - Conmebol TV

21h30 - Talleres x Sporting Cristal - Conmebol TV

Brasileirão Série B

19h - Novorizontino x Chapecoense - Premiere

19h - Sport x Ituano - Sportv e Premiere

20h30 - Vila Nova x Tombense - Premiere

20h30 - Brusque x CSA - Premiere

21h30 - Cruzeiro x Londrina - Premiere

21h30 - Bahia x Sampaio Corrêa - Sportv e Premiere

