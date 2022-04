Manchester City x Real Madrid: onde assistir ao jogo da Champions League

O primeiro jogo da semifinal entre Manchester City e Real Madrid, válido pela Liga dos Campeões, acontece nesta terça-feira, a partir das 16h (horário de Brasília) no Etihad Stadium, na Inglaterra. A partida terá transmissão ao vivo do SBT (TV aberta), da TNT (TV fechada) e da HBO Max (plataforma de streaming).

Depois de liderar o Grupo A e passar com tranquilidade pelo Sporting nas oitavas, o City chegou à semifinal ao superar, com uma boa dose de drama, o Atlético de Madri. A equipe de Pep Guardiola perdeu apenas uma das últimas 13 partidas que fez na temporada.

O Real Madrid também vem em boa fase após desbancar o Chelsea, atual campeão da Champions, nas quartas de final. Além disto, o time treinado por Carlo Ancelotti está a um compromisso de faturar o Campeonato Espanhol.

City e Real voltarão a se enfrentar na quarta-feira, em jogo que define um dos finalistas do torneio continental — Villarreal e Liverpool estão na outra semifinal. A decisão do torneio, que acontecerá no dia 28 de maio, será em Paris.

Transmissão

Nos canais SBT, TNT e HBO Max.

Prováveis escalações

Manchester City: Ederson; Walker, Dias, Laporte e Zinchenko; Silva, Rodri e De Bruyne; Mahrez, Jesus e Sterling(técnico: Pep Guardiola). Desfalques: João Cancelo (suspenso)

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Militao, Nacho e Marcelo; Kroos, Camavinga e Modric; Valverde, Benzema e Vinícius Júnior (técnico: Carlo Ancelotti). Desfalques: Casemiro, David Alaba, Ferland Mendy, Eden Hazard, Luka Jovic e Mariano Díaz (machucados).

