Cartão Prato Cheio: como fazer o cadastro; tudo que você precisa saber

O governo do Distrito Federal possui algumas iniciativas que têm como objetivo garantir direitos básicos aos cidadãos de baixa renda e vulnerabilidade social. Um desses programas é o Prato Cheio, que atende mais de 100 mil famílias.

Famílias com insegurança alimentar e nutricional podem solicitar o benefício e, neste texto, te explicamos o que é e como funciona o Cartão Prato Cheio, quais são os critérios para ter direito e demais informações para você se inteirar sobre o assunto.

O que é o Cartão Prato Cheio?

O Cartão Prato Cheio faz parte de um programa criado pelo Distrito Federal que visa auxiliar famílias que estejam em situação de vulnerabilidade social, com foco na alimentação destas pessoas.

A ideia é que essas famílias tenham recursos básicos para comprar alimentos em estabelecimentos já credenciados no programa, como mercados, padarias e açougues.

Como funciona o Cartão Prato Cheio?

O programa funciona como uma medida paliativa para a situação de vulnerabilidade exemplificada no tópico anterior, e por isso tem um período determinado para que o cidadão receba o valor creditado em seu cartão.

O prazo de duração do benefício do Cartão Prato Cheio é de nove meses, mas, dependendo da situação do beneficiário, caso perdure o estado de vulnerabilidade, pode ser prorrogado perante a uma nova consulta socioassistencial.

Quem tem direito ao Cartão Prato Cheio?

Para que você possa participar do Cartão Prato Cheio, é necessário respeitar alguns requisitos, sendo eles:

Possuir renda familiar igual ou inferior a meio salário mínimo por pessoa da família;

Estar em situação de insegurança alimentar;

Estar inscrito no CadÚnico para programas sociais do governo federal, Cadastro único ou Sistema Integrado de Desenvolvimento da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social (SIDS);

Residir no Distrito Federal.

Como fazer o cadastro do Prato Cheio?

Para fazer o cadastro do Prato Cheio, saber se você tem direito ao programa, é preciso buscar uma unidade de referência de atendimento socioassistencial, como o CRAS, CREAS, Centro Pop e Unidades de Acolhimento.

Durante o atendimento, será analisada a condição da família por meio da avaliação de um profissional, que determinará a situação de insegurança alimentar e nutricional, para que o benefício seja autorizado.

Como fazer a consulta Prato Cheio?

Para consultar o benefício Prato Cheio, é simples. Veja o passo a passo:

Acesse o site https://gdfsocial.brb.com.br/#/home Na aba social do banco BRB, na coluna da direita, você verá a opção “Consulta Prato Cheio”. Clique nesta opção; Insira o seu CPF, data de nascimento e clique em avançar; O próprio sistema vai fazer a consulta se você é ou não um beneficiário; Caso seja, todas as informações sobre o cartão e local de retirada estarão nesta página.

Caso você tenha dificuldades em acessar o site e verificar o seu benefício Prato Cheio, também é possível entrar em contato com a Central de Atendimento pelo telefone (61) 3029 8440.

Onde pode usar o Cartão Prato Cheio?

O Cartão Prato Cheio pode ser utilizado na maior parte dos estabelecimentos que trabalham comercializando alimentos, como supermercados, padarias, açougues e demais tipos de comércio.

Vale lembrar que não é permitido a utilização do crédito do cartão para comprar bebida alcoólica, cigarro ou qualquer outro produto que não seja voltado para a alimentação. O descumprimento da regra pode acarretar na perda do benefício e no descredenciamento do estabelecimento que realizou a comercialização indevida.

Em quanto tempo liberam o Cartão Prato Cheio?

O prazo para a liberação do Cartão Prato Cheio é incerto, pois o programa segue uma ordem de prioridade. O ideal é checar o processo no site do BRB, seguindo o passo a passo acima, para se informar sobre a data de retirada do cartão e liberação do saldo.

Qual é o valor do saldo do Cartão Prato Cheio?

O Cartão Prato Cheio tem um valor de nove parcelas de R$ 250,00 por mês. Quando esse período acabar, o responsável pela família precisa comparecer presencialmente no CRAS, Centro de Referência de Assistência Social, o mais próximo de sua residência.

Por lá, o time de profissionais fará uma nova avaliação da família para entender se o benefício deve ou não ser continuado.