Jogos de futebol hoje, sexta-feira, 3; onde assistir ao vivo e horários

Partidas da primeira rodada da Ligas das Nações e jogos da décima rodada do Brasileirão Série B marcam a sexta-feira de futebol.

A França, atual campeã da Copa do Mundo, entra em campo hoje pela primeira rodada da Liga das Nações. No grupo 1, a equipe comandada pelo atacante Mbappe enfrenta a Dinamarca no Stade de France.

Outro jogão da competição de seleções europeias será o confronto entre Bélgica e Holanda. As duas equipes estão no grupo 4 da competição. Os belgas jogam em casa.

No Brasil, o Campeonato Brasileiro da Série B segue no andamento da sua décima rodada. Nesta sexta-feira, o líder da competição estará em campo. O Cruzeiro, com 22 pontos, visita o Operário, que está em sétimo lugar com 12 pontos. Caso venha a partida, o time celeste irá se isolar ainda mais na liderança da competição. Já o Operário quer os três pontos para encostar na zona de acesso para a Série A.

Veja horários e onde assistir aos jogos de hoje, sexta-feira, 3

Brasileirão Série B

19h - Chapecoense x Londrina - SporTV e Premiere

21h30 - Operário x Cruzeiro - SporTV e Premiere

Brasileirão Série C

15h - Floresta-CE x Atlético-CE - NSports

Liga das Nações

11h - Cazaquistão x Azerbaijão - Star+

13h - Letônia x Andorra - Star+

15h45 - Croácia x Áustria - Star+

15h45 - França x Dinamarca - ESPN e Star+

15h45 - Bélgica x Holanda - Star+

15h45 - Bielorússia x Eslováquia - ESPN 4 e Star+

15h45 - Liechtenstein x Moldávia - Star+

