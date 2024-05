Enem 2024 será em 3 e 10 de novembro; veja data de inscrição e calendário completo

O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2024 será realizado nos dias 3 e 10 de novembro, de acordo com cronograma publicado nesta segunda-feira, 13, no Diário Oficial da União.

As inscrições vão ocorrer entre 27 de maio e 7 de junho na Pagina do Participante do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). Nesta segunda, os candidatos também poderão consultar o resultado do pedido de isenção da taxa da prova.

A prova avalia o desempenho escolar dos estudantes ao término da educação básica. Instituições de ensino públicas e privadas utilizam a nota do exame para selecionar estudantes.

Os resultados são listados como critério único ou complementar em processos seletivos, além de servirem de parâmetros para acesso a auxílios governamentais, como o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) e o Programa Universidade para Todos (Prouni).

Pagamento da taxa de inscrição: de 27/5 a 12/6/2024

Pedido de tratamento pelo nome social: de 27/5 a 7/6/2024

Solicitação de atendimento especializado: de 27/5 a 7/6/2024

Resultado das solicitações de atendimento especializado: 17/6/2024

Recurso para pedidos negados: de 17/6 a 21/6/2024

Resultado do recurso: 27/6/2024

Divulgação dos locais de prova: data a ser marcada

Aplicação do Enem: 3 e 10/11/2024

Divulgação do gabarito: 20/11/2024

Divulgação do resultado: 13/1/2025