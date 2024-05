Ibovespa sobe mesmo com projeção maior de inflação para 2024

O Ibovespa, principal índice acionário do Brasil, sobe no pregão desta segunda-feira, 13. O otimismo contrasta com as novas revisões do Banco Central (BC) para inflação e a taxa Selic, divulgadas em novo Boletim Focus. O pregão também antecede a ata do reunião do Copom (Comitê Política Monetária) que marcou a redução do ritmo de queda de juros.

Ibovespa hoje

IBOV: +0,35% aos 128.040 pontos

Pela segunda semana consecutiva, o BC elevou a projeção do Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) para 2024 e 2025. A estimativa do IPCA para 2024 subiu de 3,72% para 3,76%, enquanto a de 2025 avançou de 3,64% para 3,66%. O IPCA de 2026 e 2027 se manteve em 3,50%. O movimento ocorre após o IPCA de abril, divulgado na última sexta, 10, ter vindo acima das expectativas. O indicador ficou em 0,38% no mês, o que mostra um aumento de 0,22 p.p. em relação ao índice de março, que foi de 0,16%. O consenso era de uma alta de 0,35%.

O BC também revisou o Produto Interno Bruto (PIB), que variou de 2,05% para 2,09% em 2024, enquanto se manteve em 2% em 2025, 2026 e 2027. Já a expectativa para Selic no final deste ano subiu de 9,63% para 9,75%. A Selic de 2025 se manteve em 9%, enquanto a de 2026 subiu de 8,75% para 9% e a de 2027 foi elevada de 8,50% para 8,63%. Os economistas do mercado financeiro mantiveram as expectativas para o dólar pela terceira semana consecutiva: R$ 5 (2024), R$ 5,05 (2025) e R$ 5,10 (2026).

Na semana passada, o Copom desacelerou o ritmo de corte na taxa Selic, que desde agosto de 2023 estava sendo reduzida em 0,50 pontos percentuais (p.p.), mas agora foi cortada em 0,25 p.p., levando a taxa básica de juros da economia brasileira para 10,50%. Amanhã, o destaque fica para a ata do Copom. A reunião também foi marcada por uma decisão dividida entre os dirigentes indicados pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (5 votos) e os dirigentes indicados pelo atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

“Outro destaque é que o Copom tirou do comunicado desta semana os dois parágrafos de Forward Guidance (sinalização futura) pela primeira vez desde março de 2021, o que dá, por um lado, flexibilidade para o Copom em suas próximas decisões”, aponta Leonel Mattos, analista de Inteligência de Mercado da StoneX.

Balanço de Petrobras

Ainda na temporada de balanços, hoje todos os holofotes ficam com Petrobras (PETR4), que têm um grande peso no Ibovespa e é a maior estatal brasileira. Por volta das 10h25, os papéis da petroleira subiam cerca de 0,70%. Segundo as projeções da Bloomberg, os resultados deverão mostrar uma desaceleração frente ao mesmo período do ano passado. As estimativas apontam para uma receita de R$ 127 bilhões no primeiro trimestre de 2024, o que representaria uma queda de 8,6% em comparação ao primeiro trimestre de 2023.

O Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) deve vir em R$ 69,2 bilhões, frente a R$ 73,5 bilhões nos primeiros três meses de 2023. Já o lucro líquido ajustado da petroleira deve cair quase 20% para R$ 25 bilhões de reais no 1T24, contra R$ 37 bilhões registrados no ano anterior. Entretanto, analistas do Citi projetam que a estatal deve distribuir dividendos novamente, na casa dos R$ 15,4 bilhões.

Pela manhã, o BTG (BPAC11) divulgou seus resultados. O banco (do mesmo grupo controlador da EXAME) voltou a renovar recordes de lucro e receita no primeiro trimestre, puxados por praticamente todas as áreas de atuação do banco. O lucro chegou a R$ 2,9 bilhões no 1T24, alta de 27,7% em relação ao mesmo período de 2023. As receitas totais avançaram 22,7% no mesmo período, para R$ 5,9 bilhões. No mesmo horário acima, as ações subiam 1,82%.