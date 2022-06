Brasil goleia Coreia do Sul por 5 a 1 em amistoso preparativo para Copa

A Seleção Brasileira venceu a Coreia do Sul por 5 a 1 nesta manhã de quinta-feira em amistoso marcado como preparativo para Copa do Mundo no Catar.

O gols foram marcados por Richarlison, Neymar duas vezes de pênalti, Coutinho e Gabriel Jesus. Hwang Ui-Jo balançou a redes para os coreanos.

LEIA TAMBÉM: Por que Galvão Bueno não narrou o jogo Brasil x Coreia do Sul na Globo?

Em boa apresentação, os comandados de Tite golearam os coreanos sem muitas dificuldades. Além dos dois gols do camisa 10, que era dúvida para o jogo, a vitória encerrou o jejum de Gabriel Jesus, que estava 19 jogos sem marcar pela Seleção.

Agora, o histórico do confronto coloco o Brasil com seis vitórias e apenas uma derrota para Coreia, em amistoso em 1999.

Este foi um poucos jogos que o Brasil terá como preparação para a Copa contra seleções que não sejam sul-americanas. O próximo confronto da seleção será contra o Japão, na segunda-feira, 6.

LEIA TAMBÉM:

Em 1º jogo após início da guerra, Ucrânia vence Escócia e fica perto da Copa do Mundo

Oitavas de final da Copa do Brasil: veja classificados, data do sorteio e premiação

Libertadores: confrontos das oitavas de final definidos; veja resultado

Sul-Americana: confrontos das oitavas de final definidos; veja resultado