Os 5 melhores filmes e séries para maratonar no fim de semana

Entre suspense e drama, séries e documentários, o final de semana está recheado de lançamentos nos serviços de streaming. Na HBO, estreia da série biográfica Chespirito: Sem Querer Querendo, sobre a história de Roberto Gómez Bolaños. Já na Netflix, estreia da segunda temporada da série nacional DNA do Crime.

DNA do Crime (Netflix)

Uma unidade de elite da Polícia Federal brasileira enfrenta uma quadrilha numa disputa fatal que exige inteligência.

Até a Última Gota (Netflix)

O mundo de uma mãe solo vira de cabeça para baixo ao buscar atendimento para a filha doente. Levada ao limite por um mundo que parece indiferente a sua existência, ela é obrigada a fazer escolhas impossíveis em uma sociedade que não lhe oferece o apoio de que tanto precisa.

Chespirito: Sem Querer Querendo (HBO)

A história de Roberto Gómez Bolaños, um homem cujo desejo de fazer rir o levou a criar as histórias e personagens mais cativantes da televisão, cheios de ternura e humor, pelos quais fez o mundo inteiro se apaixonar. Uma viagem pela sua infância e pela sua vida entre as décadas de 50 e 80, que nos conta como um jovem com um sonho conseguiu conquistar um lugar para si na nascente indústria televisiva, e que na busca de ser amado e reconhecido acabou por sacrificar tudo.

The Alto Knights: Máfia e Poder (HBO)

O filme segue dois dos mais notórios chefes do crime organizado de Nova York, Frank Costello e Vito Genovese (Robert De Niro), enquanto lutam pelo controle das ruas da cidade. Outrora melhores amigos, ciúmes mesquinhos e uma série de traições os colocam em rota de colisão mortal que remodelará a Máfia (e a América) para sempre.

Stick (Apple TV+)

Comédia emocionante e inspiradora sobre uma família improvável e seus relacionamentos, ambientada no universo do golfe como nunca mostrado antes. Owen Wilson interpreta Pryce Cahill, um ex-jogador profissional de golfe decadente cuja carreira foi interrompida prematuramente há 20 anos. Após o fim de seu casamento e de ser demitido de uma loja de artigos esportivo, ele aposta seu futuro em ajudar um jovem de 17 anos, ainda imaturo, mas um fenômeno no esporte, chamado Santi (Peter Dager). Além do esporte, a produção retrata, no melhor estilo “feel good”, histórias de famílias e seus relacionamentos que vão agradar muito tanto aos fãs do golfe como aos que não jogam ou tem ligação com a modalidade esportiva, por meio da identificação com os personagens.