James Webb captura a imagem mais nítida dos anéis de Netuno em 30 anos

O supertelescópio James Webb surpreendeu os astrônomos mais uma vez com um registro chocante dos anéis de Netuno. Na manhã desta quarta-feira, 21, a Nasa e a ESA divulgaram as imagens do oitavo (e último) planeta do nosso Sistema Solar. E o registro, além de um belíssimo retrato do planeta azulado, é ainda mais especial: a foto é a mais nítida dos anéis do Netuno nos últimos 30 anos.

As agências espaciais americana e europeia ressaltaram, ainda, que essa é também uma perspectiva inédita de Netuno, na qual é possível enxergar pelo menos cinco anéis do planeta algumas das luas que o orbitam.

A captura das imagens foi produzida usando a técnica Near-Infrered Camera (NIRCam), com três filtros infravermelhos acoplados no telescópio, capazes de capturar detalhes exclusivos.

As luas de Netuno

Outro destaque da foto de James Webb são as luas de Netuno, que também foram registradas na foto. Dos 14 satélites naturais que orbitam o planeta, o supertelescópio conseguiu capturar sete: Tritão (a maior e mais luminosa), Galatea, Naiad, Despina, Thalassa, Proteus e Larissa.

Uma curiosidade interessante é que Tritão, que aparece bem brilhante na foto, foi descoberta astrônomo William Lassell em 1846 — e recebeu esse nome em alusão ao deus Tritão da mitologia grega. Ela também é a única grande lua do Sistema Solar que apresenta uma órbita retrógrada (gira no sentido oposto à rotação do planeta).

Por que é tão difícil tirar fotos nítidas de Netuno?

O último planeta do nosso Sistema Solar é um dos mais intrigantes justamente por causa da distância do Sol e da Terra. Por estar tão longe, é difícil capturar boas imagens dele e, principalmente, de seus anéis — que são bem menores e menos numerosos do que os de Saturno.

Entre as fotos já reveladas por outros telescópios, por exemplo, nota-se que apenas o planeta aparece. Agora, com a imagem de James Webb, é possível também enxergar seus anéis.

