Em 'Rosebush Pruning', Karim Aïnouz faz um 'Succession' ao estilo de David Lynch

RESUMO ＋ O cineasta cearense Karim Aïnouz fala sobre Rosebush Pruning, que chega aos cinemas brasileiros em 15 de outubro, após a estreia do filme no Festival de Berlim. Estrelado por Pamela Anderson, Elle Fanning e Callum Turner, o longa retrata uma família multimilionária marcada por abusos, disputas de poder e relações disfuncionais.

Falar de super-ricos tem sido algo frequente em filmes e séries dos últimos anos. O ótimo Triângulo da Tristeza, vencedor da Palma de Ouro em Cannes de 2022, é um dos exemplos. The White Lotus, Succession e Saltburn também são. É curioso, então, que nesse ambiente quase supersaturado, o cineasta cearense Karim Aïnouz (A Vida Invisível, Motel Destino) tenha feito algo tão diferente em seu novo longa-metragem, Rosebush Pruning.

O filme, que estreou no Festival de Berlim, em março deste ano, na disputa pelo Urso de Ouro, é uma mistura colorida, satírica e sarcástica de uma família multimilionária e seus hábitos e vontades nada comuns. Em vários momentos, é como ver a família Roy (Succession) em uma produção de David Lynch — uma pitada de sarcasmo com surrealismo.

"Quanto mais dinheiro você tem, mais poder você tem, mais fácil é abusar do outro, dominar o outro e abusar do corpo do outro. Para mim era muito importante falar desse tema", contou Karim Aïnouz em entrevista à Casual EXAME. "Tinha curiosidade em explorar quem são essas pessoas, ou quem elas podem ser. Mas queria algo divertido, não uma tese. Uma maneira que fosse minimamente sedutora para o público."

Segundo trabalho internacional do diretor, a produção traz no elenco nomes como Pamela Anderson, Elle Fanning e Callum Turner. Chegou ao Brasil pelo Festival do Rio, com passagem também pelo Open Air, em São Paulo, e estreia nos cinemas comerciais no próximo dia 15 de outubro.

Succession a la David Lynch

A trama de Rosebush Pruning acompanha os Taylor, uma rica e excêntrica família norte-americana estabelecida em uma mansão na Catalunha (Espanha). Sob a sombra de uma dinâmica doméstica sufocante e psicologicamente abusiva, ditada pelos patriarcas (vividos por Tracy Letts e Pamela Anderson), os quatro filhos e herdeiros cresceram disfuncionais.

A frágil estrutura de aparências começa a desmoronar quando o primogênito Jack (Jamie Bell) decide apresentar à família a noiva, Martha (Elle Fanning), e anuncia a intenção de abandonar o isolamento da mansão. O gesto aciona um efeito dominó de ciúmes, fúria, chantagens e surrealismo entre os irmãos Ed (Callum Turner), Anna (Riley Keough) e Robert (Lukas Gage).

"É um filme absolutamente iconoclasta, que chega sem pedir desculpa, abre a porta e fala de temas que são tabus no cinema americano, mas de uma maneira criativa", analisa Aïnouz. O roteiro é do roteirista grego Efthimis Filippou, célebre pelas colaborações com Yorgos Lanthimos (O Lagosta, O Sacrifício do Cervo Sagrado), com inspiração do clássico italiano De Punhos Cerrados (1965), de Marco Bellocchio.

Apesar da ousadia, que já é tradicional dos filmes do cineasta, é impossível não compará-lo à série da HBO Max. Em Succession, há uma família multibilionária disfuncional: são quatro filhos, três homens e uma mulher, um pai difícil como o magnata de tudo e todos. Rosebush Pruning segue a mesma dinâmica — e tem até personagens muito parecidos —, mas atinge um um nível de sensualidade ímpar, que aqui dá corpo e direção ao roteiro.

'Dedo' brasileiro

Ainda que estrelado por um elenco internacional, a direção de Aïnouz traz ao Rosebush Pruning um toque latino-americano muito convidativo. O longa é colorido e debochado, mas alcança mais terreno no caráter intimista — no pior sentido que a palavra representa, inclusive.

É no íntimo que a sátira ganha contornos mais sombrios e humorísticos. Para o cineasta, foi justamente esses sentimentos, por vezes asquerosos da maneira como foram colocados no filme, que o trouxeram para a produção.

"A maneira como nós, brasileiros, construímos e imaginamos personagens é muito sedutora para a indústria em geral. A gente oxigena e transforma um cinema que às vezes é todo feito com base em um cálculo de 'quanto menos arriscado, melhor'", argumenta o diretor. "Quando perguntam o que tem de brasileiro, na verdade é um roteiro escrito por um grego e encenado por um brasileiro. É uma bomba explosiva, uma sátira e uma ironia que é muito difícil encontrar dentro do cinema americano. Agitamos Hollywood de um jeito que Hollywood não tem sabido se agitar."

A escalada surreal da trama culmina em um desfecho que expõe a fragilidade dessas estruturas de poder quando confrontadas por um elemento externo. À medida que as máscaras sociais caem e o isolamento da mansão catalã se revela uma prisão de privilégios hediondos, Aïnouz conduz o espectador a refletir sobre os bilionários do mundo.

Lançado no Brasil com distribuição da Mubi, em parceria com a Filmes da Estação, o longa vai provocar debates acalorados. Chega às salas de cinema de todo o país no dia 15 de outubro.