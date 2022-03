Jade X Arthur: o paredão mais esperado do BBB22

Ao atender o Big Fone na noite de sábado, 5, Jade Picon foi direto para o paredão do BBB22, mas ela tinha um poder que deve movimentar a temporada: um contragolpe. Ela então indicou Arthur Aguiar, seu principal oponente dentro da casa mais vigiada do país.

Ao que tudo indica, este será o paredão mais disputado da edição porque coloca os maiores protagonistas da temporada em um confronto direto. Em uma conversa com Laís Caldas, a influencer disse que estava apreensiva com o fato de ir a votação popular. "Ao mesmo tempo em que estou preocupada, estou muito feliz de ter feito o que eu fiz. Ai, foi ótimo", disse.

Mas há que se contar com a sorte. Neste domingo ainda há a formação, de fato, do paredão, com a indicação do líder, Pedro Scooby, e a votação da casa. Pode ser que um dos dois seja salvo na prova bale e volta. Participa da prova junto com os dois o mais votado por todos os participantes. O voto do líder manda automaticamente alguém para o paredão.

Durante toda a madrugada de sábado para domingo, os participantes especularam sobre a formação do paredão. O líder, Scooby, disse que pensou em mandar alguém mais "neutro", por entender que a disputa deve ficar entre Jade e Arthur. Entre os aliados da irmã de Leo Picon, a questão é unir os votos, já que a principal opção está no paredão.