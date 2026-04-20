Impactos da guerra: 60 países reagem à crise energética com quase 200 medidas

Carvão ou energia limpa? Mais de 45 dias após o início da guerra envolvendo Irã, Estados Unidos e Israel, a crise energética global já funciona como um teste para a transição energética.

Um levantamento da Carbon Brief mostra que 60 países adotaram ao menos 185 medidas emergenciais para lidar com a disparada nos preços e a interrupção no fornecimento de energia.

No centro da crise está o bloqueio do Estreito de Ormuz, rota por onde passa cerca de um quinto do comércio global de petróleo e gás natural liquefeito, em uma interrupção classificada pela Agência Internacional de Energia (AIE) como "a maior da história do mercado".

A resposta global revela dois movimentos. De um lado, governos correm para proteger consumidores e empresas. Quase 30 países reduziram impostos sobre combustíveis, enquanto outros adotaram subsídios ou limitaram preços para conter o impacto da inflação.

Economias asiáticas como Índia, Japão e Indonésia já gastam bilhões para amortecer o choque.

De outro, sobretudo na Ásia que é a região mais dependente do petróleo do Oriente Médio, medidas mais duras ganharam espaço.

Países como Filipinas, Bangladesh e Paquistão implementaram ações para reduzir o consumo de energia, que vão de restrições ao uso de ar-condicionado e iluminação pública a limites de velocidade e incentivo ao trabalho remoto.

No total, ao menos 23 políticas focam diretamente na redução da demanda, consideradas pela agência internacional mais eficazes do que subsídios amplos.

A crise também expôs as fragilidades da transição energética. Pelo menos oito países, incluindo Japão, Alemanha e Itália, aumentaram temporariamente o uso de carvão ou adiaram o fechamento de usinas para garantir segurança no abastecimento no curto prazo.

Ao mesmo tempo, há sinais de mudança positiva. Governos na Europa e na Ásia passaram a vincular a crise à necessidade de acelerar investimentos em energia limpa e reduzir a dependência de combustíveis fósseis importados.

No Chile, foram implementadas ações como incentivos a veículos elétricos e a revisão de projetos de gás natural foram confirmados na Nova Zelândia e no Vietnã.

O cenário geopolítico reforça um paradoxo: enquanto a resposta imediata à crise ainda depende de combustíveis fósseis, o aumento dos custos e os riscos associados podem acelerar, no médio prazo, a migração para fontes renováveis.

Com infraestrutura energética danificada e incertezas persistentes no fornecimento global, a crise deve se estender mesmo diante de um cessar-fogo temporário.

Mais do que um choque pontual, o especialistas acreditam que o conflito no Oriente Médio pode redefinir o ritmo e apontar caminhos para a transição energética global.