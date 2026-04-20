Gigante do varejo de moda, com R$ 13 bi, aposta em inovação em Curitiba

Três anos após a chegada de André Farber ao comando da Riachuelo, a quase octogenária gigante do varejo de vestuário brasileiro retoma seu lugar ao sol como uma das protagonistas do setor — e os números sustentam essa transformação.

Em 2025, a companhia registrou lucro líquido consolidado de R$ 512 milhões, o melhor resultado dos últimos cinco anos, com avanço de 117,8% em relação a 2024. O desempenho foi impulsionado pelo EBITDA ajustado de mercadorias, que somou R$ 1,2 bilhão, e pelo EBITDA de serviços financeiros, que atingiu R$ 482 milhões, com crescimentos de 18,7% e 19,3%, respectivamente. No varejo, a eficiência aparece de forma clara: a empresa alcançou margem bruta de vestuário de 56,7%, a melhor em sete anos, enquanto as vendas em mesmas lojas (SSS) avançaram 10,3%.

Esse avanço operacional se conecta diretamente à forma como a companhia vem redesenhando sua presença física e digital, com uma visão clara de novos investimentos.

A companhia destina cerca de R$ 500 milhões por ano à pesquisa, ao desenvolvimento e à inovação — o equivalente a aproximadamente 3,8% da receita bruta anual de R$ 13 bilhões. Em um varejo historicamente menos intensivo em tecnologia, o movimento reforça a estratégia de reposicionamento.

Mas é no ponto de venda físico, onde o consumidor ainda mantém o hábito de ir até a loja para tocar e provar as roupas antes da compra, que a transformação ganha sua face mais visível. A inauguração da nova loja conceito no ParkShopping Barigüi, em Curitiba, na próxima quinta-feira (23), marca o principal movimento da companhia em 2026 e funciona como vitrine dessa nova fase.

Após testar o conceito em uma pop-up em São Paulo, a Riachuelo leva pela primeira vez o modelo completo para uma loja tradicional. A unidade curitibana teve sua área ampliada para 2.000 m², com a adição de um novo piso de 1.000 m² dedicado aos segmentos masculino e infantil, e passa a integrar um novo ecossistema de experiência que combina arquitetura, tecnologia e narrativa de marca.

O projeto foi concebido para ir além da venda. Elementos como carretéis no teto e máquinas de costura espalhadas pela loja resgatam a origem industrial da empresa e funcionam como uma homenagem direta aos mais de 30 mil colaboradores, conectando o varejo ao seu principal ativo: a produção. A estética reforça a brasilidade, com uso de madeira, cerâmica e trançados, além de uma curadoria musical e elementos da Casa Riachuelo que ampliam a experiência sensorial.

A tecnologia entra para reduzir fricções. O sistema de self-checkout com etiquetas inteligentes diminui filas e dá mais autonomia ao cliente, enquanto o atendimento ganha um papel mais consultivo, com vendedores atuando como curadores de estilo.

No masculino, o destaque vai para linhas como D-Ultras, D-Sync e Pool Jeans, que combinam moda e funcionalidade. No infantil, o espaço aposta em mobiliário lúdico para tornar a experiência mais interativa para as famílias.

“Curitiba é uma praça estratégica para o negócio e a expansão da unidade no ParkShopping Barigüi materializa este novo capítulo da Riachuelo. Mais do que uma loja ampliada, entregamos um ambiente que traduz a identidade da marca e a evolução da experiência e da jornada de compra, resgatando a nossa história e nossas raízes brasileiras”, afirma André Farber.

Maior empregadora no setor

Farber assumiu a companhia em 2023 com a missão de reorganizar uma estrutura grande, verticalizada e historicamente orientada por escala. Engenheiro formado pela Unicamp e com mestrado em administração pelo INSEAD, construiu carreira em ambientes de alta exigência estratégica, com passagens por Bain & Company, Grupo Boticário e Dafiti.

À frente da Riachuelo, defende uma gestão disciplinada, voltada a resultados de longo prazo, ao fortalecimento da marca e ao papel das empresas na construção de um país mais competitivo. “Nós somos uma empresa genuinamente brasileira que acredita no Brasil — este é o nosso propósito”, afirma.

A escala da operação sustenta essa ambição. A Riachuelo conta hoje com cerca de 440 lojas físicas e mais de 32 mil colaboradores, sendo a maior empregadora do varejo de moda no Brasil. A empresa mantém o maior parque fabril têxtil da América Latina, o que garante maior controle sobre produção, prazos e custos em um cenário global cada vez mais volátil. Com isso, segue posicionada entre as três maiores empresas do setor no país.

No relacionamento com o consumidor, os números mostram a robustez da base. São 8 milhões de clientes cadastrados e 5 milhões de cartões de crédito ativos, conectando varejo e serviços financeiros por meio da Midway. Ao longo do ano, cerca de 80 milhões de visitas passam pelas lojas da rede, com um ticket médio de R$ 200 — o equivalente, em média, a duas peças de vestuário por compra.

A unidade de Curitiba não é um projeto isolado. O plano é replicar o conceito gradualmente nas lojas da rede, dentro de um ciclo contínuo de reformas e evolução dos espaços físicos, acompanhado por um calendário de ativações e colaborações em datas estratégicas como Natal e Dia das Mães.

Ao combinar escala industrial, serviços financeiros, investimento em inovação e uma nova proposta de experiência, a Riachuelo consolida uma transição relevante no varejo de moda brasileiro. Mais do que crescer em número de lojas, a companhia passa a operar com foco em produtividade, valor de marca e consistência — pilares que sustentam essa nova fase de crescimento.