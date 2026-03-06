Ivete Sangalo comandará a festa deste sábado no BBB 26

Ivete Sangalo será a responsável por comandar a festa do BBB 26 neste sábado, 7 de março. Presença recorrente nas celebrações do reality, a cantora retorna à casa mais vigiada do Brasil para uma apresentação especial que promete animar os participantes.

Repertório de clássicos

Conhecida pelo carisma e pela energia no palco, Ivete levará ao programa um repertório que mistura músicas recentes e sucessos que marcaram sua carreira. Entre as canções previstas está “Vampirinha”, além de clássicos que costumam embalar o público durante o carnaval.

Cirurgia no rosto

Ivete Sangalo recebeu alta do hospital onde estava internada em São Paulo na última terça-feira, 3. A cantora havia sido hospitalizada após sofrer uma queda durante um episódio de síncope vasovagal no dia 25 de fevereiro, que acabou provocando ferimentos em seu rosto.

A síncope vasovagal acontece quando o organismo reage de maneira intensa a determinados estímulos, causando queda da pressão arterial e, em alguns casos, redução dos batimentos cardíacos. Durante um episódio de queda de pressão provocado pela síndrome vasovagal, Ivete desmaiou e bateu o rosto no chão em casa.

Onde assistir ao BBB?

Pela TV aberta, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças. O horário de início da atração pode variar conforme o dia da semana.

No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.