Em sua 11ª vez no Brasil, Iron Maiden reúne mais de 60 mil pessoas no Morumbi

Após um intenso show no Rock in Rio, na sexta-feira, 2, a banda Iron Maiden seguiu percurso até São Paulo e praticamente lotou o estádio do Morumbi de fãs no último domingo, 4. Mais de 60 mil pessoas acompanharam os artistas tocarem algumas das mais icônicas músicas do grupo, tudo isso em um clima de garoa e frio, com 12ºC.

"Nós sempre viemos para o Brasil em clima quente, tropical, confortável, com céu aberto", disse Bruce Dickinson, vocalista da banda. "Bom, não é o caso de hoje, mas quem liga para a droga do tempo? Vamos nos esquentar com um pouco de rock and roll".

Além de participar do festival no Rio de Janeiro, o grupo veio a Curitiba (27/08) , Ribeirão Preto (30/08) e São Paulo (04/09) para divulgar a nova turnê "Legacy of the Beast World", com novas músicas autorais.

Ao todo, foram 12 músicas em quase duas horas de show, com pelo menos seis transformações de cenário no palco e trocas de figurino. O mascote da banda, o zumbi Eddie, também apareceu nos palcos duas vezes, vestido de samurai — em alusão ao álbum "Senjutsu" — e com a tradicional roupa nacionalista, com a bandeira do Reino Unido (capa do álbum "The Trooper").

A apresentação foi aberta pela banda sueca Avatar, que também fez sua primeira aparição no Brasil. A turnê brasileira do Iron Maiden foi patrocinada pela Porto Seguro Bank. A apresentação de São Paulo, pelas marcas Black Princess e TNT.

Cenários fantásticos e muita energia

Com uma troca de cenários em tempo recorde, os integrantes do Iron Maiden mostraram bastante simpatia e animação durante o show. A banda provou, inclusive, que idade não é sinônimo de falta de energia: o vocalista Bruce Dickinson, aos 64 anos, deu pulos e dançou à noite toda, assim como Nicko McBrain, de 70 anos, que manteve a força na bateria.

Dave Murray (65) e Janick Gers (65) também tocaram juntos e rodopiaram pelo palco durante a apresentação. Ao final de algumas músicas, jogaram palhetas ao público, munhequeiras e outros acessórios.

Já em relação ao cenário, foram várias trocas inspiradas em álbuns da banda: um cenário japonês, outro que remetia a uma catedral, pelo menos três painéis com o Eddie. Os mais impactantes sem dúvidas foram os que acompanharam as músicas "Flight of Icarus", com um enorme homem com asas ao fundo, e a última música "Aces High", que contou com um avião inflável da Segunda Guerra Mundial.

As músicas tocadas pertencem aos albuns "Senjutsu", "Brave New World", "The X Factor", "Piece of Mind", "Fear of the Dark", "The Number of the Beast", "Iron Maiden", "The Trooper", "Virtual XI" e "Poweslave".

Além dos cenários, o show também contou com lança-chamas, fogos de artifício e até o próprio Eddie, mascote, que circulou duas vezes pelo palco.

Problemas com telão e som

Embora o show tenha sido animado e muito aguardado pelos fãs, alguns problemas técnicos atrapalharam a experiência. A banda Avatar, que abriu o evento, foi a mais prejudicada: o volume do microfone, desproporcionalmente mais baixo do que a bateria e o baixo, fez com que muita gente sequer entendesse o que vocalista Johannes Eckerström cantava.

Com a garoa fina, o telão direito também apresentou problemas. O grupo Avatar, por exemplo, não teve transmissão em ambas as telas. Minutos antes do show de fato começar, o mesmo telão piscou e apresentou falhas, que foram resolvidas menos de dez minutos antes do Iron Maiden iniciar a apresentação.

Confira o setlist:

Repertório:

Senjutsu Stratego The Writing on the Wall Revelations Blood Brothers Sign of the Cross Flight of Icarus Fear of the Dark Hallowed Be Thy Name The Number of the Beast Iron Maiden

Bis:

The Trooper The Clansman Run to the Hills

Bis 2:

Aces High

