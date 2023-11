CCXP 2023: Bruce Dickinson fará sessão de autógrafos e painel para fãs; veja como conseguir

Logo no primeiro dia da CCXP23, o vocalista do Iron Maiden, Bruce Dickinson, vai fazer o chão do Palco Thunder tremer nesta quinta-feira, 30. Ele fará um painel para contar um pouco sobre seu processo criativo como cantor da banda, à frente do projeto desde 1981.

Na CCXP, o cantor também fará uma sessão de autógrafos e o famoso "Meet and Greet", no qual é possível tirar fotos profissionais com os famosos para registrar o momento.

Dickinson é um grande fã do Brasil, e a vinda da banda pra cá é uma prova disso: o Iron Maiden já fez 12 apresentações no país desde sua existência, sendo a última delas no ano passado, em um show solo no Estádio do Morumbi. No entanto, é a primeira vez que o vocalista vem para a CCXP — e também a primeira vez que o evento traz um convidado voltado para a indústria da música.

Como conseguir um autógrafo de Bruce Dickinson na CCXP?

Ainda que o vocalista colecione milhares de fãs, somente alguns sortudos conseguirão o feito de ter uma foto e autógrafo de Bruce Dickinson em sua coleção: aqueles que investiram no ingresso mais caro.

Nesta quinta-feira, os fãs que compraram ingressos EPIC Experience e FULL Experience terão seu autógrafo garantido.

Que horas é o painel do Bruce Dickinson na CCXP?

O painel do vocalista começa às 18h, no Palco Thunder by Claro. O local está sujeito à lotação e tem capacidade para 3 mil pessoas.

Que horas abrem os portões da CCXP 2023?

O funcionamento da CCXP funcionará em diferentes horários nos quatro dias de evento (e Spoiler Night). Veja abaixo:

Quinta-feira (30): das 12h às 21h;

das 12h às 21h; Sexta-feira (1): das 12h às 21h;

das 12h às 21h; Sábado (2): das 12h às 21h;

das 12h às 21h; Domingo (3): das 12h às 20h;

das 12h às 20h; Spoiler Night (29): das 18h às 21h (somente para clientes Epic Experience, Full Experience, convidados e parceiros)

Como chegar até a CCXP 2023?

Como nos anos anteriores, a CCXP fica será no São Paulo Expo, que fica na Rodovia dos Imigrantes, km 1,5, bairro Vila Água Funda, da cidade de São Paulo. É possível chegar de metrô, saindo pela estação Jabaquara — do metrô até o pavilhão existe uma caminhada de pelo menos 20 minutos. Ha também um ônibus (linha 605A-10) que chega mais próximo do evento.

A CCXP também oferece um translado gratuito, de ida e volta, que sai da estação Santos-Imigrantes (Linha 2- Verde) do metrô até o São Paulo Expo, durante todos os dias de CCXP das 8h às 23h. No local do evento também há estacionamento pago, a partir dos R$ 70 (pelo período de 12h).