Palmeiras é campeão brasileiro pela 11ª vez

O Internacional perdeu na tarde desta quarta-feira, 2, para o América-MG por 1 a 0. O resultado torna o Palmeiras o vencedor do Campeonato Brasileiro deste ano. É a 11º vez que o time ganha o campeonato.

O time era líder do campeonato desde a 10ª rodada, estava invicto há 19 jogos e não perdeu como visitante.

O alviverde paulista já entrará em campo campeão: joga contra o Forteleza às 21h30, no Allianz Parque.

O hendeca foi garantido com três rodadas de antecedência. O Palmeiras é o time com mais vitórias (21, seguido pelo Flamengo, com 18), menos derrotas (duas, seguido pelo Internacional, com cinco), melhor saldo de gols (37, seguido pelo Flamengo, com 24), melhor ataque (59 gols, seguido por Flamengo e Fluminense, ambos com 56), melhor defesa (22 gols sofridos, seguido pelo Internacional, com 31), maior série de vitórias (seis, entre a 17ª e a 22ª rodada) e maior série invicta nesta edição do campeonato (19 jogos, 3ª maior da história dos pontos corridos).

Até o final da competição, o time irá completar 29 rodadas como líder, recorde na história do clube, e alcançará a 3ª posição na lista geral de liderança em uma mesma edição do torneio, superando o São Paulo de 2006, com 27.

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ De fato, é campeão! Acabou a espera! Eu sou seu de novo, @Palmeiras! Pela 11ª vez! Ninguém tem mais… #QuemTemMaisTem11 🐷 pic.twitter.com/OOuMbtOAzM — Brasileirão Assaí (@Brasileirao) November 2, 2022

Campeão também em 1960, 1967, 1967 (Taça Brasil), 1969, 1972, 1973, 1993, 1994, 2016 e 2018, o Palmeiras se mantém como o clube com mais títulos brasileiros, condição alcançada desde 1973, quando faturou o hexacampeonato.

O time dividiu o posto com o Bahia em 1960 e com Bahia e Santos em 1961. Depois, dividiu a liderança com o Santos de 1973 a 1992, assumiu a posição isoladamente de 1993 a 2003, dividiu novamente com o Santos de 2004 a 2015 (ambos com oito conquistas cada) e desde 2016 segue isolado na liderança.

Considerando todos os torneios nacionais, o time é o maior campeão do país: agora são 16 conquistas (11 Campeonatos Brasileiros, quatro Copas do Brasil e uma Copa dos Campeões).

Este foi o sétimo título em um período de três anos, feito inédito na história do clube – o recorde anterior era de cinco taças. Desde o início de 2020, o time conquistou duas Libertadores (2020 e 2021), dois Campeonatos Paulista (2020 e 2022), uma Copa do Brasil (2020), uma Recopa (2022) e dois Campeonatos Brasileiros (2022).

