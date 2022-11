Hendeca ou undeca? Veja qual termo correto a usar caso o Palmeiras ganhe o Brasileirão pela 11ª vez

Amanhã, 2, o Palmeiras deve ser hendecacampeão nacional. Ele será pela 11ª vez (hendeca ou undeca) campeão. Questões futebolísticas à parte, o lance aqui é estudar a formação da palavra.

Antes de tudo, vale ressaltar que as formações vocabulares com os prefixos numéricos (bi, tri, tetra, penta, deca, hendeca...) são feitas sem uso de hífen ou o espaço (deslize muito comum em faixas nos estádios e no dia a dia).

VEJA TAMBÉM:

Pentacampeonato, pentacampeão, tetracampeonato, tetracampeão, decacampeonato, decacampeão são as grafias corretas.

Hendeca ou undeca?

Pois bem: a dúvida é “hendeca” ou “undeca”? A forma grega héndeka significa onze; a forma latina undecim significa onze também. Em termos práticos e em acordo ao nosso vocabulário oficial, existem undecacampeão e hendecacampeão.

Decampeão existe?

Onde está o perigo? Ao redigir decacampeão, undecacampeão, hendecacampeão, fique atento com o “ca” do prefixo e o “ca” do radical.

Hoje mais cedo, durante a pesquisa para a produção desta coluna, fui a uma das obras de que mais gosto sobre Futebol e Curiosidades e... lá encontrei o maldito “decampeão” (grafia inexistente). Você já sabe que é decacampeão!

Enfim, vale um resumo das formações vocabulares citadas aqui: campeão, bicampeão, tricampeão, tetracampeão, pentacampeão, hexacampeão, heptacampeão, octacampeão, eneacampeão, decacampeão, hendecacampeão (ou undecacampeão), dodecacampeão.

Ah! Antes de ir, registro meu apreço pelo Palmeiras; sou Goiás, mas temos uma irmandade nas cores, torcidas e pensamentos. Viva o hendecacampeão!

Um grande abraço, até a próxima e inscreva-se no meu canal!

DIOGO ARRAIS

http://www.ETIMO.com.br

YouTube: MesmaLíngua

Professor de Língua Portuguesa

