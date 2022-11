Onde assistir ao vivo o jogo do Palmeiras hoje, quarta-feira, 2; veja horário

O Palmeiras recebe o Forteleza nesta quarta-feira, 2, às 21h30, no Allianz Parque. A partida é válida pela 35ª rodada do Brasileirão.

A partida pode coroar com o título a campanha do Palmeiras. O time de Abel Ferreira precisa de apenas uma vitória para confirmar o troféu do Brasileirão. Existem, ainda, a possibilidade do alviverde paulista já entrar em campo campeão, caso o Internacional não vencer o América-MG.

O time paulista não terá vida fácil para confirmar o título. O Fortaleza é um dos melhores times do returno e busca vaga na pré-Libertadores do próximo ano.

Qual é a escalação do Palmeiras hoje?

Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Danilo, Zé Rafael e Gustavo Scarpa; Mayke (Endrick), Dudu e Rony

Onde assistir ao vivo e qual horário do jogo do Palmeiras hoje

O jogo desta quarta-feira às 21h30 entre Palmeiras x Fortaleza terá transmissão ao vivo na TV Globo e Premiere.

