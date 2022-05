Instagram fora do ar? Usuários relatam instabilidade nesta quinta, 12

Relatos de usuários no Twitter e através do site Down Detector indicam problemas de conexão no Instagram na tarde desta quinta-feira, 12.

Os perfis relatam dificuldade em publicar conteúdos no Feed e nos Stories. A mensagem “Ocorreu um erro. Tente novamente mais tarde” aparece.

De acordo com o Down Detector, os relatos de instabilidade começaram a aparecer por volta das 16h30 no horário de Brasília e subiram consideravelmente por volta das 17h15.

