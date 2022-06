Instagram bugado? Usuários relatam problemas nos Stories

Desde a noite de terça-feira, 28, usuários do Instagram estão reportando problemas no aplicativo. Os bugs persistem até a tarde desta quarta-feira, 29.

As reclamações são centradas na ferramenta de Stories, as publicações que duram 24 horas.

Usuários afirmam não conseguir tirar fotos e depois criar uma postagem, além de problemas na visualização dos Stories dos amigos, que ficam reaparecendo.

Alguns comentários no site Down Detector, que registra reclamações de páginas fora do ar, apontam problemas no carregamento do feed e nas mensagens diretas.

O Instagram ainda não se manifestou sobre os bugs. Por enquanto, não há previsão de quando os Stories devem voltar ao normal.

