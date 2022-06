Cansado dos grupos? WhatsApp testa nova função para sair de forma discreta; saiba mais

O WhatsApp pode ter uma nova função que permite que usuários saiam dos grupos de forma silenciosa, sem que os demais integrantes percebam. A novidade foi divulgada pelo portal de tecnologia Wabetainfo, nesta terça-feira, 28.

A princípio, apenas os administradores seriam notificados sobre a saída do usuário. Na versão atual do app, todos os usuários são notificados com a saída de um membro.

Porém, mesmo com a função, ainda seria possível identificar o integrante que saiu, já que o aplicativo deixa disponível quais usuários estão no grupo.

Com a atualização, o usuário que sair do grupo receberia a seguinte notificação: “Apenas os administradores serão notificados que você saiu do grupo”.

Além disso, o WhatsApp estaria trabalhando em uma função para ver o histórico de participantes do grupo, o que pode ajudar a identificar membros que tenham saído silenciosamente.

A função, que inicialmente estava sendo desenvolvida apenas para a versão beta do Android, agora passou a ser produzida também para o iOS. A novidade ainda está em fase de testes e não há uma previsão de quando estará disponível.

