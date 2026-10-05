EXCLUSIVO: Deezer lança Deezer Live, projeto que reúne artistas e fãs para shows em São Paulo

Deezer vai levar parte de sua estratégia de relacionamento com assinantes para fora do aplicativo. A plataforma de música anunciou, nesta segunda-feira, 5, o Deezer Live, projeto de apresentações presenciais que terá diferentes edições em São Paulo até o fim do ano.

A estreia está marcada para 27 de outubro, no Pavilhão das Culturas Brasileiras (Pacubra), no Parque Ibirapuera, e terá um show de Luísa Sonza. Segundo a empresa, as próximas edições terão outros artistas e serão realizadas em diferentes pontos da capital paulista.

Os ingressos para a primeira apresentação serão distribuídos gratuitamente por meio do Deezer Club, programa de benefícios destinado aos assinantes da plataforma. Os usuários interessados poderão se inscrever até 12 de outubro.

A participação está disponível para assinantes dos planos Premium, Duo, Student e Family. O resgate ocorre pela aba Deezer Club no aplicativo, de acordo com os critérios definidos para cada experiência.

Usuários do plano gratuito, perfis infantis e pessoas que acessam o serviço pelo aplicativo para computadores ou navegador não participam do programa de benefícios.

O formato não terá uma programação fixa. Artistas, locais e regras de participação poderão mudar entre as edições, com os critérios de acesso divulgados pelos canais da plataforma.

A iniciativa também funciona como uma extensão do Deezer Club. Disponível dentro do aplicativo para iOS e Android, o programa reúne eventos organizados pela empresa, encontros entre artistas e fãs, audições e distribuição de ingressos para shows, entre outros benefícios.

A forma de participação depende de cada ação e é informada aos assinantes dentro da própria plataforma. No caso do Deezer Live, a empresa afirma que cada edição poderá adotar critérios específicos para o acesso aos ingressos.

Deezer Live amplia estratégia de experiências presenciais

Em entrevista à EXAME, Yuri Valdevite, Líder de Marketing LATAM na Deezer, explica que o projeto faz parte das apostas da companhia de streaming em eventos proprietários. Segundo o executivo, o movimento envolve ativações em diversos estados junto a grandes nomes da música brasileira.

"O Deezer Live chega agora para consolidar essa estratégia com uma série de eventos nos próximos meses. Ele está completamente integrado ao Deezer Club, nosso programa de loyalty lançado recentemente, que oferece experiências exclusivas para assinantes premium sem custo adicional", afirma.

Por outro lado, Yuri Valdevite ressalta que há um grande desafio comercial, pois realizar um evento em uma cidade específica não gera, por si só, um pico isolado e imediato de novas assinaturas ou um impacto direto de curto prazo na retenção pontual daquela região. Diante disso, a estratégia do Deezer está focadaem métricas de "topo de funil".

"O retorno do projeto se mede pelo efeito midiático, pelo aumento na consideração e valorização da marca (tanto para quem já é usuário quanto para não assinantes) e pelo posicionamento de mercado. O Deezer Live cria um desejo aspiracional e amplia a percepção de valor do ecossistema Deezer, gerando conversão e retenção como uma consequência natural dessa construção de marca no médio e longo prazo, e não apenas pelo resgate imediato de ingressos para um show específico. Trata-se da materialização de um diferencial competitivo".

Com o projeto, a empresa passa a usar diferentes espaços de São Paulo como locais para eventos ligados à plataforma. Segundo a Deezer, a escolha dos endereços considera a história e a relação de cada local com a cidade.

Por trás do negócio

O líder de Marketing da companhia aponta que o Deezer Live é um investimento 100% proprietário da marca e não prevê cotas de patrocínio de terceiros para a captação de recursos. Mesmo assim, o modelo de financiamento conta com marcas parceiras em edições pontuais.

"O objetivo é enriquecer a experiência do público no local e agregar ainda mais valor aos nossos usuários, e não como uma alavanca de receita ou arrecadação financeira", diz Yuri Valdevite.

A companhia não informa o valor investido no projeto. No entanto, o Deezer Live chega em um cenário de desempenho financeiro expressivo. A Deezer alcançou pela primeira vez um resultado líquido positivo e entrou em um ciclo de rentabilidade sustentável ao registrar lucro líquido de €8 milhões no ano fiscal de 2025. O balanço foi divulgado em março.

A companhia francesa também reportou EBITDA ajustado de €10 milhões, superando as expectativas do mercado. No ano anterior, o indicador havia sido negativo em €4 milhões.

A receita total chegou a €534 milhões, praticamente estável em relação ao ano anterior. O desempenho foi acompanhado por evolução operacional, com lucro bruto ajustado de €135 milhões, equivalente a uma margem de 25,4%.

Sucesso na França

Segundo Yuri Valdevite, a decisão de trazer o Deezer Club para o Brasil foi respaldada pelos resultados obtidos na França, onde o programa já opera há mais de dois anos.

"Na experiência francesa, comprovamos que o Club atua diretamente em duas pontas fundamentais. Topo de Funil e Consideração: Oferece um diferencial competitivo claro para não assinantes, despertando o interesse de experimentar a plataforma e alimentando a intenção de conversão ao longo do tempo. LTV e Retenção: Impacta positivamente o Lifetime Value e o tempo de permanência dos usuários que usufruem dessas experiências", explica.

E acrescenta: "A nossa expectativa é replicar essa dinâmica por aqui. Inclusive, considerando a força da cultura de fandoms no Brasil e o nível de paixão incomparável que o público brasileiro tem por música e por seus ídolos, projetamos que o engajamento e os resultados do Deezer Club no país possam ser ainda mais expressivos do que os observados no mercado europeu".

Agora, a companhia de streaming está confiante no êxito da estreia do Deezer Live com a apresentação de Luísa Sonza. A escolha pela cantora gaúcha levou em conta sua relevância e engajamento no cenário musical.

"A estreia com uma artista desse porte, que possui um alcance midiático gigantesco e números super expressivos de streams, é a oportunidade perfeita para tangibilizar o valor e a proposta do Deezer Club. Trata-se de uma experiência extremamente exclusiva: um show para cerca de 2.000 pessoas, gratuito e com ingressos resgatáveis exclusivamente por usuários da Deezer dentro do Club", diz Yuri Valdevite.